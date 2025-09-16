Рейтинг@Mail.ru
Вьетнам хочет закупать у России вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/vaktsina-2042198375.html
Вьетнам хочет закупать у России вакцину от ВПЧ
Вьетнам хочет закупать у России вакцину от ВПЧ - РИА Новости, 16.09.2025
Вьетнам хочет закупать у России вакцину от ВПЧ
Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:35:00+03:00
2025-09-16T12:35:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9774befb351d18f9718a633182c65f05.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа. "Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник. Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250916/krasnikov-2042147517.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_156a408099871baa161b9d470932b122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, россия, медицина
В мире, Вьетнам, Россия, Медицина
Вьетнам хочет закупать у России вакцину от ВПЧ

Вьетнам планирует закупать у РФ вакцину от ВПЧ взамен подорожавшей американской

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВакцина
Вакцина - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вакцина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Вьетнам заинтересован в российской вакцине от вируса папилломы человека (ВПЧ) компании "Нанолек", которая может защитить от распространенных типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, планирует закупать ее у РФ в 2026 году взамен колоссально подорожавшей американской, рассказал РИА Новости генеральный директор, АО "Фармвьет" Нгуен Вьет Кхоа.
"Вьетнаму требуется много (доз - ред.) вакцины от ВПЧ... от рака шейки матки. Да, (собираемся использовать российскую вакцину - ред.) компании "Нанолек", сейчас она входит в состав фармстандартов... (Готовим - ред.) подписание на закупку у России вакцин на 2026 год... (раньше - ред.) были использованы вакцины американского производства, они сейчас подорожали колоссально", - сказал Нгуен Вьет Кхоа в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Он пояснил, что ранее от ВПЧ женщин во Вьетнаме вакцинировали выборочно, сейчас все будет проводиться массово. "От девочек с 13 лет и выше. Вьетнам нуждается от двух миллионов (доз - ред.) вакцины от ВПЧ", - уточнил собеседник.
Правительство Кировской области в марте 2024 года сообщало, что в регионе начнут выпускать первую отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ), займётся этим компания "Нанолек". Уточнялось,что вакцина может защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания. Для производства вакцины от ВПЧ увеличат мощности завода "Нанолек" в Кировской области, чтобы производить вакцину по полному циклу, включая субстанцию.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Глава РАН оценил исследования вакцины от рака в России
Вчера, 07:23
 
В миреВьетнамРоссияМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала