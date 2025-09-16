Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран
15:51 16.09.2025
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран
2025-09-16T15:51:00+03:00
2025-09-16T15:51:00+03:00
БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Устойчивость тюркских стран зависит от своевременного выявления и совместной нейтрализации возникающих угроз безопасности, заявил секретарь Совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов. Как сообщили журналистам в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова, в пятницу под председательством Бекболотова состоялась четвертая встреча секретарей Совбезов Организации тюркских государств (ОТГ). "В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что устойчивость и безопасность стран ОТГ напрямую зависят от общей способности своевременно выявлять, глубоко анализировать и совместно нейтрализовать угрозы. Существующие в регионе вызовы разнообразны, однако они объединены одним свойством: их последствия выходят за национальные границы и требуют системного взаимодействия", - говорится в сообщении. Секретарь Совбеза также подчеркнул, что эффективный ответ возможен только на основе доверия, обмена достоверной информацией и выработке согласованных действий в политической, гуманитарной и технологической сферах. "Поскольку в современном мире внешние угрозы легко трансформируются во внутренние проблемы, а локальные кризисы способны быстро перерасти в региональные, ключевое значение приобретает готовность действовать на опережение и выстраивать диалог", - цитирует Бекболотова пресс-служба. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.
В Киргизии пресечена попытка организации массовых беспорядков и разжигания межнационального конфликта - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
9 апреля, 16:24
 
В миреКиргизияАзербайджанКазахстанСадыр Жапаров
 
 
