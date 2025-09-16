https://ria.ru/20250916/ustojchivost-2042251757.html
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран - РИА Новости, 16.09.2025
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран
Устойчивость тюркских стран зависит от своевременного выявления и совместной нейтрализации возникающих угроз безопасности, заявил секретарь Совбеза Киргизии... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:51:00+03:00
2025-09-16T15:51:00+03:00
2025-09-16T15:51:00+03:00
в мире
киргизия
азербайджан
казахстан
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_214:0:2558:1318_1920x0_80_0_0_2f1b0c00f6e0c755728c8487d6ae7bc6.jpg
БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Устойчивость тюркских стран зависит от своевременного выявления и совместной нейтрализации возникающих угроз безопасности, заявил секретарь Совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов. Как сообщили журналистам в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова, в пятницу под председательством Бекболотова состоялась четвертая встреча секретарей Совбезов Организации тюркских государств (ОТГ). "В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что устойчивость и безопасность стран ОТГ напрямую зависят от общей способности своевременно выявлять, глубоко анализировать и совместно нейтрализовать угрозы. Существующие в регионе вызовы разнообразны, однако они объединены одним свойством: их последствия выходят за национальные границы и требуют системного взаимодействия", - говорится в сообщении. Секретарь Совбеза также подчеркнул, что эффективный ответ возможен только на основе доверия, обмена достоверной информацией и выработке согласованных действий в политической, гуманитарной и технологической сферах. "Поскольку в современном мире внешние угрозы легко трансформируются во внутренние проблемы, а локальные кризисы способны быстро перерасти в региональные, ключевое значение приобретает готовность действовать на опережение и выстраивать диалог", - цитирует Бекболотова пресс-служба. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.
https://ria.ru/20250409/kirgizija-2010286717.html
киргизия
азербайджан
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb19b12138230908be3a330ea3fac17b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, азербайджан, казахстан, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Садыр Жапаров
В Киргизии рассказали, от чего зависит устойчивость тюркских стран
Устойчивость тюркских стран зависит от своевременной нейтрализации угроз
БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Устойчивость тюркских стран зависит от своевременного выявления и совместной нейтрализации возникающих угроз безопасности, заявил секретарь Совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов.
Как сообщили журналистам в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова
, в пятницу под председательством Бекболотова состоялась четвертая встреча секретарей Совбезов Организации тюркских государств (ОТГ).
"В своем выступлении Бактыбек Бекболотов отметил, что устойчивость и безопасность стран ОТГ напрямую зависят от общей способности своевременно выявлять, глубоко анализировать и совместно нейтрализовать угрозы. Существующие в регионе вызовы разнообразны, однако они объединены одним свойством: их последствия выходят за национальные границы и требуют системного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Секретарь Совбеза также подчеркнул, что эффективный ответ возможен только на основе доверия, обмена достоверной информацией и выработке согласованных действий в политической, гуманитарной и технологической сферах.
"Поскольку в современном мире внешние угрозы легко трансформируются во внутренние проблемы, а локальные кризисы способны быстро перерасти в региональные, ключевое значение приобретает готовность действовать на опережение и выстраивать диалог", - цитирует Бекболотова пресс-служба.
В ОТГ входят Азербайджан
, Казахстан
, Киргизия, Узбекистан
и Турция
. Венгрия
и Туркмения
имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле
.