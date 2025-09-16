Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 16.09.2025
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины... РИА Новости, 16.09.2025
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили 57-мм зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе ведения разведки передовых позиций ВСУ расчет ударного БпЛА обнаружил замаскированную огневую позицию зенитной установки противника и точным попаданием поразил её", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что затем российскими операторами был также обнаружен и уничтожен ретранслятор противника, что значительно ограничило возможности ведения воздушной разведки и использования ударных БПЛА на данном участке.
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили зенитную установку и ретранслятор ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили 57-мм зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе ведения разведки передовых позиций ВСУ расчет ударного БпЛА обнаружил замаскированную огневую позицию зенитной установки противника и точным попаданием поразил её", - рассказали в ведомстве.
В МО добавили, что затем российскими операторами был также обнаружен и уничтожен ретранслятор противника, что значительно ограничило возможности ведения воздушной разведки и использования ударных БПЛА на данном участке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
