Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР

2025-09-16T16:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили 57-мм зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе ведения разведки передовых позиций ВСУ расчет ударного БпЛА обнаружил замаскированную огневую позицию зенитной установки противника и точным попаданием поразил её", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что затем российскими операторами был также обнаружен и уничтожен ретранслятор противника, что значительно ограничило возможности ведения воздушной разведки и использования ударных БПЛА на данном участке.

2025

