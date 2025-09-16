https://ria.ru/20250916/ustanovka-2042254967.html
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 16.09.2025
Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в ДНР
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:01:00+03:00
2025-09-16T16:01:00+03:00
2025-09-16T16:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили 57-мм зенитно-артиллерийскую установку С-60 вооружённых сил Украины на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. В ходе ведения разведки передовых позиций ВСУ расчет ударного БпЛА обнаружил замаскированную огневую позицию зенитной установки противника и точным попаданием поразил её", - рассказали в ведомстве. В МО добавили, что затем российскими операторами был также обнаружен и уничтожен ретранслятор противника, что значительно ограничило возможности ведения воздушной разведки и использования ударных БПЛА на данном участке.
