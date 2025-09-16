https://ria.ru/20250916/ukraina-2042233622.html

Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ

2025-09-16T14:53:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины. Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в июле сообщала, что в ВСУ вступили около 9,5 тысячи осужденных, в том числе 100 женщин. "По состоянию на 1 сентября 2025 освобождено условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) более 10 100 человек", — говорится в ответе департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний минюста, опубликованном на сайте NV. В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" 25 апреля писала, что около 70 новых приговоров вынесено на Украине в отношении вступивших в ВСУ заключенных, в частности, за самовольное оставление части и неповиновение.

украина

2025

