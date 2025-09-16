https://ria.ru/20250916/ukraina-2042233622.html
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 16.09.2025
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ
Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:53:00+03:00
2025-09-16T14:53:00+03:00
2025-09-16T14:53:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины. Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в июле сообщала, что в ВСУ вступили около 9,5 тысячи осужденных, в том числе 100 женщин. "По состоянию на 1 сентября 2025 освобождено условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) более 10 100 человек", — говорится в ответе департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний минюста, опубликованном на сайте NV. В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" 25 апреля писала, что около 70 новых приговоров вынесено на Украине в отношении вступивших в ВСУ заключенных, в частности, за самовольное оставление части и неповиновение.
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042164944.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ
На Украине более 10 тысяч осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ