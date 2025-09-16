Рейтинг@Mail.ru
16.09.2025
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ
14:53 16.09.2025
Свыше десяти тысяч осужденных на Украине вступили в ряды ВСУ
Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины. Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в июле сообщала, что в ВСУ вступили около 9,5 тысячи осужденных, в том числе 100 женщин. "По состоянию на 1 сентября 2025 освобождено условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) более 10 100 человек", — говорится в ответе департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний минюста, опубликованном на сайте NV. В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" 25 апреля писала, что около 70 новых приговоров вынесено на Украине в отношении вступивших в ВСУ заключенных, в частности, за самовольное оставление части и неповиновение.
украина
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине более 10 тысяч осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Свыше 10 тысяч украинских осужденных мобилизованы и воюют в рядах ВСУ, сообщает во вторник издание NV со ссылкой на ответ министерства юстиции Украины.
Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в июле сообщала, что в ВСУ вступили около 9,5 тысячи осужденных, в том числе 100 женщин.
"По состоянию на 1 сентября 2025 освобождено условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и передано подразделениям национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы – ред.) более 10 100 человек", — говорится в ответе департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний минюста, опубликованном на сайте NV.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" 25 апреля писала, что около 70 новых приговоров вынесено на Украине в отношении вступивших в ВСУ заключенных, в частности, за самовольное оставление части и неповиновение.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа
Вчера, 10:09
 
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
 
 
