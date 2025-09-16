Рейтинг@Mail.ru
Россия стала главным поставщиком угля в Южную Корею - РИА Новости, 16.09.2025
05:12 16.09.2025
Россия стала главным поставщиком угля в Южную Корею
Россия стала главным поставщиком угля в Южную Корею - РИА Новости, 16.09.2025
Россия стала главным поставщиком угля в Южную Корею
Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до исторического максимума в 3,8 миллиона тонн, став главным поставщиком этого топлива в страну впервые за РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T05:12:00+03:00
2025-09-16T05:12:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до исторического максимума в 3,8 миллиона тонн, став главным поставщиком этого топлива в страну впервые за два года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, Южная Корея в конце лета ввезла 3,8 миллиона тонн угля из России, что почти на четверть больше показателя за июль и в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок за все время двусторонней торговли, превысив предыдущий максимум декабря 2022 года (3,1 миллиона тонн). При этом стоимость южнокорейского импорта увеличилась на 14% за август и на столько же - в годовом выражении, достигнув 335,1 миллиона долларов. Максимальная стоимость импорта была в июле 2023 года на уровне 424 миллиона долларов за три миллиона тонн. В результате Россия впервые с июля 2023 года стала главным поставщиком этого углеводорода в Южную Корею, обогнав Индонезию всего на 27 тысяч тонн. Та нарастила импорт в 1,5 раза, до 3,7 миллиона тонн. В то же время Австралия сократила поставки сразу на треть - до 2,45 миллиона тонн, став третьей среди поставщиков. Всего за восемь месяцев текущего года Южная Корея приобрела у России 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов против 12,9 миллиона тонн на 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Россия стала главным поставщиком угля в Южную Корею

Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до 3,8 миллиона тонн

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия в августе увеличила экспорт угля в Южную Корею до исторического максимума в 3,8 миллиона тонн, став главным поставщиком этого топлива в страну впервые за два года, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, Южная Корея в конце лета ввезла 3,8 миллиона тонн угля из России, что почти на четверть больше показателя за июль и в 1,6 раза больше уровня годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок за все время двусторонней торговли, превысив предыдущий максимум декабря 2022 года (3,1 миллиона тонн).
При этом стоимость южнокорейского импорта увеличилась на 14% за август и на столько же - в годовом выражении, достигнув 335,1 миллиона долларов. Максимальная стоимость импорта была в июле 2023 года на уровне 424 миллиона долларов за три миллиона тонн.
В результате Россия впервые с июля 2023 года стала главным поставщиком этого углеводорода в Южную Корею, обогнав Индонезию всего на 27 тысяч тонн. Та нарастила импорт в 1,5 раза, до 3,7 миллиона тонн. В то же время Австралия сократила поставки сразу на треть - до 2,45 миллиона тонн, став третьей среди поставщиков.
Всего за восемь месяцев текущего года Южная Корея приобрела у России 13,5 миллиона тонн угля на 1,4 миллиарда долларов против 12,9 миллиона тонн на 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
