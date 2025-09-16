Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 16.09.2025
ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам расположения ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино - ближайшем пригороде Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам расположения ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино - ближайшем пригороде Запорожья", - сказал Рогов.
По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ.
