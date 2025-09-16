https://ria.ru/20250916/udar-2042160606.html
ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам расположения ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино - ближайшем пригороде Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ.
запорожье
россия
