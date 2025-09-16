https://ria.ru/20250916/udar-2042160606.html

ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов

ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов - РИА Новости, 16.09.2025

ВС России ударили по позициям ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил Рогов

Российские войска нанесли удары по местам расположения ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 16.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Российские войска нанесли удары по местам расположения ВСУ в пригороде Запорожья, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Точные прилеты были в селах Кушугум и Балабино - ближайшем пригороде Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, удары пришлись по местам расположения боевиков ВСУ.

