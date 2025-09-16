https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042345109.html

Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"

Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника" - РИА Новости, 16.09.2025

Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"

Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T21:19:00+03:00

2025-09-16T21:19:00+03:00

2025-09-16T21:19:00+03:00

безопасность

россия

нижегородская область

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a87d962589a345c98a7c72f70b838f92.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы, сообщили в Минобороны РФ. "Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вели слаженные совместные действия и, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу. Успеху совместной операции, как уточнили в российском ведомстве, способствовало нанесение массированного удара по выявленным целям подразделениями беспилотников. Они перегрузили огневые средства противовоздушной обороны противника, каналы передачи данных с большими объемами информации и создали условия для успешного применения средств огневого поражения. "Опыт специальной военной операции показал, что важной частью в боевых действиях войск являются беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%" - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250916/radiostantsija-2042336607.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, нижегородская область, учения "запад-2025"