16.09.2025
21:19 16.09.2025
Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы, сообщили в Минобороны РФ. "Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вели слаженные совместные действия и, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу. Успеху совместной операции, как уточнили в российском ведомстве, способствовало нанесение массированного удара по выявленным целям подразделениями беспилотников. Они перегрузили огневые средства противовоздушной обороны противника, каналы передачи данных с большими объемами информации и создали условия для успешного применения средств огневого поражения. "Опыт специальной военной операции показал, что важной частью в боевых действиях войск являются беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%" - добавили в МО РФ.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вели слаженные совместные действия и, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу.
Успеху совместной операции, как уточнили в российском ведомстве, способствовало нанесение массированного удара по выявленным целям подразделениями беспилотников. Они перегрузили огневые средства противовоздушной обороны противника, каналы передачи данных с большими объемами информации и создали условия для успешного применения средств огневого поражения.
"Опыт специальной военной операции показал, что важной частью в боевых действиях войск являются беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%" - добавили в МО РФ.
