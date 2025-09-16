https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042345109.html
Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"
Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника" - РИА Новости, 16.09.2025
Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"
Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:19:00+03:00
2025-09-16T21:19:00+03:00
2025-09-16T21:19:00+03:00
безопасность
россия
нижегородская область
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_a87d962589a345c98a7c72f70b838f92.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы, сообщили в Минобороны РФ. "Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вели слаженные совместные действия и, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу. Успеху совместной операции, как уточнили в российском ведомстве, способствовало нанесение массированного удара по выявленным целям подразделениями беспилотников. Они перегрузили огневые средства противовоздушной обороны противника, каналы передачи данных с большими объемами информации и создали условия для успешного применения средств огневого поражения. "Опыт специальной военной операции показал, что важной частью в боевых действиях войск являются беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%" - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250916/radiostantsija-2042336607.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042334535_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_f62529250a61b1770dfc01579d4d08c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нижегородская область, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Учения "Запад-2025"
Коалиционная группировка войск на учениях "Запад" разгромила "противника"
Коалиционная группировка войск на учениях «Запад-2025» разгромила противника
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Операция коалиционной группировки войск на учении "Запад-2025" завершилась разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области
завершилась полным разгромом "противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения, входящие в состав коалиционной группировки, вели слаженные совместные действия и, используя результаты комплексного огневого поражения, осуществили выход на условную государственную границу.
Успеху совместной операции, как уточнили в российском ведомстве, способствовало нанесение массированного удара по выявленным целям подразделениями беспилотников. Они перегрузили огневые средства противовоздушной обороны противника, каналы передачи данных с большими объемами информации и создали условия для успешного применения средств огневого поражения.
"Опыт специальной военной операции показал, что важной частью в боевых действиях войск являются беспилотные системы - роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты. Их доля в огневом поражении противника составляет не менее 30-40%" - добавили в МО РФ
.