На учениях "Запад-2025" применили роботизированные комплексы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие для прорыва обороны условного противника в ходе учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" применили широкую линейку роботизированных комплексов, сообщили в Минобороны РФ. "Для нанесения огневого поражения и прорыва обороны противника на полигоне "Мулино" применили широкую линейку робототехнических и роботизированных комплексов", - говорится в сообщении. Военные инженеры проделали проходы в минных полях с применением робототехнических комплексов и FPV-дронов с зарядами разминирования. "Для выполнения данной задачи по опыту специальной военной операции были использованы наземные робототехнические комплексы РТК-200, "Кабан" и "Богомол" в варианте "камикадзе", - добавили в МО РФ. Для нанесения огневого поражения и прорыва обороны "противника" в бой были введены ударные роботизированные комплексы "Курьер", "Импульс" и "Варан" с боевыми модулями для автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов ПКТ, "Корт" и "Утес". "При этом подразделения радиоэлектронной борьбы с использованием роботизированных комплексов "Омич" и "Импульс" осуществили радиоэлектронное подавление каналов FPV-дронов противника и их уничтожение запуском с роботизированных платформ дронов-перехватчиков "Ёлка", - рассказали в российском ведомстве.
