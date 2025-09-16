Рейтинг@Mail.ru
Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 16.09.2025 (обновлено: 19:26 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042311283.html
Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад"
Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025
Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад"
Морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Калининградской области в ходе учения "Запад-2025", сообщило во вторник... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:37:00+03:00
2025-09-16T19:26:00+03:00
калининградская область
безопасность
россия
учения "запад-2025"
белоруссия
одкб
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980350_0:76:1667:1014_1920x0_80_0_0_6afcdada2daf840411b7e9761fdae7e1.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Калининградской области в ходе учения "Запад-2025", сообщило во вторник Минобороны России.Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы условного противника, отметило МО."В рамках основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на морском десантном полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - говорится в сообщении министерства.Минобороны добавило, что в учении были задействованы экипажи малого десантного корабля на воздушной подушке, десантных катеров на воздушной каверне, подразделения морской пехоты Балтийского флота.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042310789.html
калининградская область
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980350_130:0:1538:1056_1920x0_80_0_0_4d6cc334f30a712c6223cbff2228fffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, безопасность, россия, учения "запад-2025", белоруссия, одкб, шос
Калининградская область, Безопасность, Россия, Учения "Запад-2025", Белоруссия, ОДКБ, ШОС
Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад"

Морской десант отработал высадку на необорудованное побережье на учениях "Запад"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Калининградской области в ходе учения "Запад-2025", сообщило во вторник Минобороны России.
Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы условного противника, отметило МО.
"В рамках основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на морском десантном полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - говорится в сообщении министерства.
Минобороны добавило, что в учении были задействованы экипажи малого десантного корабля на воздушной подушке, десантных катеров на воздушной каверне, подразделения морской пехоты Балтийского флота.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На учениях "Запад-2025" создана коалиционная группировка войск
Вчера, 18:36
 
Калининградская областьБезопасностьРоссияУчения "Запад-2025"БелоруссияОДКБШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала