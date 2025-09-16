https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042311283.html

Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад"

Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025

Морские пехотинцы отработали высадку на побережье в ходе учений "Запад"

Морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Калининградской области в ходе учения "Запад-2025", сообщило во вторник... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье Калининградской области в ходе учения "Запад-2025", сообщило во вторник Минобороны России.Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы условного противника, отметило МО."В рамках основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на морском десантном полигоне Балтийского флота в Калининградской области морские пехотинцы отработали задачи по высадке морского десанта на необорудованное побережье", - говорится в сообщении министерства.Минобороны добавило, что в учении были задействованы экипажи малого десантного корабля на воздушной подушке, десантных катеров на воздушной каверне, подразделения морской пехоты Балтийского флота.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

