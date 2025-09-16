https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042277464.html

Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии

Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025

Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии

На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:18:00+03:00

2025-09-16T17:18:00+03:00

2025-09-16T17:40:00+03:00

россия

белоруссия

сергей рябков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о ядерном оружии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Отработка применения тех или иных систем - это вопрос профессионалов. Не хочу сейчас дальше нагнетать. Но не могу не сказать о том, что истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которые наблюдаются на Западе на протяжении многих месяцев, - причем безотносительно к разного рода эпизодам, инцидентам, в которых никто не хочет разбираться, а просто использует как предлог для дальнейшего нагнетания, - все это основной фактор эскалационный", - сказал Рябков.Он напомнил, что в прошлом году РФ внесла изменения в основы госполитики в области ядерного сдерживания."Думаю, все все понимают и видят максимально ответственный подход Москвы и Минска к этой тематике. Мы будем и дальше сталкиваться со злонамеренными спекуляциями в этой сфере", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250916/uchenie-2042260193.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, сергей рябков, в мире