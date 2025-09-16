https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042277464.html
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о ядерном оружии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Отработка применения тех или иных систем - это вопрос профессионалов. Не хочу сейчас дальше нагнетать. Но не могу не сказать о том, что истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которые наблюдаются на Западе на протяжении многих месяцев, - причем безотносительно к разного рода эпизодам, инцидентам, в которых никто не хочет разбираться, а просто использует как предлог для дальнейшего нагнетания, - все это основной фактор эскалационный", - сказал Рябков.Он напомнил, что в прошлом году РФ внесла изменения в основы госполитики в области ядерного сдерживания."Думаю, все все понимают и видят максимально ответственный подход Москвы и Минска к этой тематике. Мы будем и дальше сталкиваться со злонамеренными спекуляциями в этой сфере", - добавил Рябков.
россия, белоруссия, сергей рябков, в мире
