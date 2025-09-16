Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
17:18 16.09.2025 (обновлено: 17:40 16.09.2025)
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии
На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о ядерном оружии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Отработка применения тех или иных систем - это вопрос профессионалов. Не хочу сейчас дальше нагнетать. Но не могу не сказать о том, что истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которые наблюдаются на Западе на протяжении многих месяцев, - причем безотносительно к разного рода эпизодам, инцидентам, в которых никто не хочет разбираться, а просто использует как предлог для дальнейшего нагнетания, - все это основной фактор эскалационный", - сказал Рябков.Он напомнил, что в прошлом году РФ внесла изменения в основы госполитики в области ядерного сдерживания."Думаю, все все понимают и видят максимально ответственный подход Москвы и Минска к этой тематике. Мы будем и дальше сталкиваться со злонамеренными спекуляциями в этой сфере", - добавил Рябков.
россия, белоруссия, сергей рябков, в мире
Россия, Белоруссия, Сергей Рябков, В мире
Рябков назвал неадекватным отношение Запада к учениям России и Белоруссии

Рябков: на Западе неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии

Сергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На Западе абсолютно неадекватно воспринимают военные учения России и Белоруссии, но Москва и Минск демонстрируют максимально ответственный подход к вопросу о ядерном оружии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Отработка применения тех или иных систем - это вопрос профессионалов. Не хочу сейчас дальше нагнетать. Но не могу не сказать о том, что истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которые наблюдаются на Западе на протяжении многих месяцев, - причем безотносительно к разного рода эпизодам, инцидентам, в которых никто не хочет разбираться, а просто использует как предлог для дальнейшего нагнетания, - все это основной фактор эскалационный", - сказал Рябков.
Он напомнил, что в прошлом году РФ внесла изменения в основы госполитики в области ядерного сдерживания.
"Думаю, все все понимают и видят максимально ответственный подход Москвы и Минска к этой тематике. Мы будем и дальше сталкиваться со злонамеренными спекуляциями в этой сфере", - добавил Рябков.
В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"
