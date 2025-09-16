Рейтинг@Mail.ru
"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений
15:47 16.09.2025 (обновлено: 16:27 16.09.2025)
"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений
"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Отказ европейских стран, за исключением Венгрии, направить своих наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад" стал большой ошибкой, отметили читатели французской газеты Le Figaro."Лидеры Западной Европы вызывают жалость — это ничтожные личности. Лидеры великих держав это хорошо видят", — написал один комментатор."Это обычная практика. Там были американцы, венгры, турки... А почему французы не приехали?" — задался вопросом другой."Присутствие военного атташе на крупных учениях — это более чем нормально, даже обязательно!" — отметил еще один пользователь."И да, Европа совершенно неправа", — заключили читатели.Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений: отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.
в мире, венгрия, европа, евросоюз, нато
"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Отказ европейских стран, за исключением Венгрии, направить своих наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад" стал большой ошибкой, отметили читатели французской газеты Le Figaro.
"Лидеры Западной Европы вызывают жалость — это ничтожные личности. Лидеры великих держав это хорошо видят", — написал один комментатор.
"Это обычная практика. Там были американцы, венгры, турки... А почему французы не приехали?" — задался вопросом другой.
"Присутствие военного атташе на крупных учениях — это более чем нормально, даже обязательно!" — отметил еще один пользователь.
"И да, Европа совершенно неправа", — заключили читатели.
Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений: отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.
