"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне Борисовский в Минской области
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне Борисовский в Минской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Отказ европейских стран, за исключением Венгрии, направить своих наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад" стал большой ошибкой, отметили читатели французской газеты Le Figaro.
"Лидеры Западной Европы вызывают жалость — это ничтожные личности. Лидеры великих держав это хорошо видят", — написал один комментатор.
"Это обычная практика. Там были американцы, венгры, турки... А почему французы не приехали?" — задался вопросом другой.
"Присутствие военного атташе на крупных учениях — это более чем нормально, даже обязательно!" — отметил еще один пользователь.
"И да, Европа совершенно неправа", — заключили читатели.
Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений: отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Учения "Запад-2025"
15 сентября, 13:38