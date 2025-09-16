https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042250276.html

"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений

"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений - РИА Новости, 16.09.2025

"Ничтожные личности": французы набросились на ЕС из-за российских учений

Отказ европейских стран, за исключением Венгрии, направить своих наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад" стал большой ошибкой, отметили читатели... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:47:00+03:00

2025-09-16T15:47:00+03:00

2025-09-16T16:27:00+03:00

в мире

венгрия

европа

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042221662_0:326:3060:2047_1920x0_80_0_0_ec56ffff2093eb2112a2e6d8a638690d.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Отказ европейских стран, за исключением Венгрии, направить своих наблюдателей на российско-белорусские учения "Запад" стал большой ошибкой, отметили читатели французской газеты Le Figaro."Лидеры Западной Европы вызывают жалость — это ничтожные личности. Лидеры великих держав это хорошо видят", — написал один комментатор."Это обычная практика. Там были американцы, венгры, турки... А почему французы не приехали?" — задался вопросом другой."Присутствие военного атташе на крупных учениях — это более чем нормально, даже обязательно!" — отметил еще один пользователь."И да, Европа совершенно неправа", — заключили читатели.Учения "Запад" проводятся с 12 по 16 сентября, их тема: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Цель учений: отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.За маневрами наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это были Турция и Венгрия.

https://ria.ru/20250916/indiya-2042155530.html

https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041984272.html

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, европа, евросоюз, нато