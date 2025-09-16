Убийце активиста Кирка может грозить расстрел
© Фото опубликовано американскими СМИПодозреваемый в убийстве Чарли Кирка
© Фото опубликовано американскими СМИ
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Подозреваемому по делу о покушении на консервативного активиста Чарли Кирка может грозить расстрел, заявила глава Минюста США, генпрокурор Пэм Бонди.
"Обвинение будет предъявлено в убийстве первой степени. Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды в Юте", — сказала она телеканалу Fox News.
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
По данным газеты New York Post, подозреваемый — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Телеканал CNN сообщил, что преступник признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. В пятницу стало известно о его задержании.
По словам Бонди, обвинение предъявят либо уже сегодня, либо позже на неделе. Говоря об уликах, она отметила, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.
Со своей стороны, директор ФБР Кэш Патель заявил, что в переписке он признался в покушении, а до этого говорил о намерении совершить преступление.
"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка
11 сентября, 13:50
Убийство сторонника Трампа
В среду в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии. Кирк активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
На публичных выступлениях он не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
В Аризоне задержали мужчину, пытавшегося разрушить мемориал Кирку
15 сентября, 00:40