Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник

Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник - РИА Новости, 16.09.2025

Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник.

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник. Согласно базе данных управления шерифа округа Юта, дело Робинсона будет рассматриваться в суде четвертого округа штата. Согласно заявлению управления прокурора округа Юта, если Робинсону будут предъявлены официальные обвинения во вторник, то он в тот же день предстанет перед судьей, который проведет заседание удаленно. Как сообщает прокуратора штата, Робинсон был задержан по подозрению в совершении трех преступлений: стрельба из огнестрельного оружия с причинением тяжких телесных повреждений, воспрепятствование правосудию и убийство при отягчающих обстоятельствах. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

