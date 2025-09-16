Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042123204.html
Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник
Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник - РИА Новости, 16.09.2025
Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T00:18:00+03:00
2025-09-16T00:18:00+03:00
в мире
юта
украина
сша
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794440_0:0:1070:602_1920x0_80_0_0_3df441100c581b7112576b0aa992ca31.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник. Согласно базе данных управления шерифа округа Юта, дело Робинсона будет рассматриваться в суде четвертого округа штата. Согласно заявлению управления прокурора округа Юта, если Робинсону будут предъявлены официальные обвинения во вторник, то он в тот же день предстанет перед судьей, который проведет заседание удаленно. Как сообщает прокуратора штата, Робинсон был задержан по подозрению в совершении трех преступлений: стрельба из огнестрельного оружия с причинением тяжких телесных повреждений, воспрепятствование правосудию и убийство при отягчающих обстоятельствах. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250915/ssha-2042120238.html
https://ria.ru/20250913/kirk-2041750876.html
юта
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794440_0:0:1070:804_1920x0_80_0_0_aa6a89dfd6ff841aac1bd84917b89d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юта, украина, сша, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Украина, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник

Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон может предстать перед судом во вторник

© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : соцсети
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник.
Согласно базе данных управления шерифа округа Юта, дело Робинсона будет рассматриваться в суде четвертого округа штата.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Глава ФБР заявил о новых доказательствах в деле об убийстве Кирка
Вчера, 23:33
Согласно заявлению управления прокурора округа Юта, если Робинсону будут предъявлены официальные обвинения во вторник, то он в тот же день предстанет перед судьей, который проведет заседание удаленно.
Как сообщает прокуратора штата, Робинсон был задержан по подозрению в совершении трех преступлений: стрельба из огнестрельного оружия с причинением тяжких телесных повреждений, воспрепятствование правосудию и убийство при отягчающих обстоятельствах.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
13 сентября, 22:39
 
В миреЮтаУкраинаСШАЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала