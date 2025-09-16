Подозреваемый в убийстве Кирка может предстать перед судом во вторник
Подозреваемый в убийстве Кирка Робинсон может предстать перед судом во вторник
© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
© Фото : соцсети
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, может впервые предстать перед судом штата Юта во вторник.
Согласно базе данных управления шерифа округа Юта, дело Робинсона будет рассматриваться в суде четвертого округа штата.
Согласно заявлению управления прокурора округа Юта, если Робинсону будут предъявлены официальные обвинения во вторник, то он в тот же день предстанет перед судьей, который проведет заседание удаленно.
Как сообщает прокуратора штата, Робинсон был задержан по подозрению в совершении трех преступлений: стрельба из огнестрельного оружия с причинением тяжких телесных повреждений, воспрепятствование правосудию и убийство при отягчающих обстоятельствах.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
В Fox News узнали подробности о подозреваемом в убийстве Кирка
13 сентября, 22:39