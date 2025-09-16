https://ria.ru/20250916/tyumgu-2042215297.html

Телереанимация, карбоновые полигоны, новые биопестициды. ТюмГУ — 95 лет

Телереанимация, карбоновые полигоны, новые биопестициды. ТюмГУ — 95 лет - РИА Новости, 16.09.2025

Телереанимация, карбоновые полигоны, новые биопестициды. ТюмГУ — 95 лет

Сегодня Тюменский государственный университет отмечает юбилей — 95 лет.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сегодня Тюменский государственный университет отмечает юбилей — 95 лет. О том, что в настоящее время представляет из себя старейший вуз Тюменской области и чем заняты умы его студентов и молодых ученых, в интервью РИА Новости рассказал ректор Иван Романчук.— Иван Сергеевич, любопытно, что в 30-х годах ТюмГУ стал первым университетом Тюменской области и имел агро- и педагогическую направленность. Почему со временем отказались от узкого профиля? Что сейчас происходит в вузе в плане профильности подготовки?— Для нас самих этот исторический факт приобретает особую актуальность, он связан с начавшейся реорганизацией. В ноябре этого года закончится процесс присоединения к нам Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Это будет без преувеличения важная веха в новой истории ТюмГУ.Мы планируем, что к следующему году университет в обновленном составе станет ведущим технологическим и образовательным центром России и мира по актуальным направлениям наук о жизни и окружающей среде.Этому послужит объединение накопленных знаний ТюмГУ и ГАУ Северного Зауралья в области фундаментальных основ сельского хозяйства и опыта деятельности агроуниверситета в интересах предприятий региона.Кроме того, вуз сохранит работу на кадровый потенциал сельского хозяйства: в ближайшее время мы подготовим не менее 300 специалистов в области агробиотехнологий и цифрового земледелия.— По вашим оценкам, какие пять топовых достижений были достигнуты в университете за последние десять лет?— У нас изменилась структура взаимодействия с регионом. Мы научились хорошо откликаться на запросы региональной власти, совместно создали ЗапСибНОЦ мирового уровня, выступаем связующим звеном ученых из разных вузов области.Трансформация образовательного процесса заняла несколько лет, и теперь мы полноправно вошли в систему современного инженерного образования. Созданная Передовая инженерная школа впервые провела набор на два инженерных бакалавриата "Инженерная инноватика" и "Автоматизированные системы управления технологическим процессом". Для нас это новая ступень развития, апробированная в успешном партнерстве с компанией "Газпром нефть".Большим достижением мы считаем открытие нового корпуса вуза. Он полностью спроектирован и построен под задачи современного высшего образования. Красивый, классический снаружи и суперсовременный внутри.За эти годы мы планомерно реализовывали комплексную программу развития человеческого капитала, ориентированную на создание проектов в области управления персоналом, активное использование цифровых технологий и современную систему контрактования.Только за 2024 год прирост доли профессорско-преподавательского состава в возрасте до 29 лет составил шесть процентов, что позволило обеспечить по данному показателю 11 место в общем рейтинге университетов, участвующих в программе "Приоритет-2030".В рамках программы привлечения молодых преподавателей за два года было трудоустроено 49 сотрудников в возрасте до 29 лет, более 70 процентов из них имеют высокий уровень академических достижений. Для их подготовки в системе наставничества задействовано 40 высококвалифицированных преподавателей.— Вы одними из первых в стране ввели модель обучения 2+2, позволяющую студентам уточнять или менять направление профессиональной подготовки вплоть до конца 2 курса. Какие выводы уже можно сделать? Студенты часто "передумывают"?— Нет, в большей части они остаются верными первоначально выбранному пути, но 2+2 — это же не только про возможную смену профессионализации, но и про базовые настройки взрослого, интеллигентного человека, получившего высшее образование и пресловутые "жесткие и мягкие навыки".— В вузе большое количество научных и инновационных подразделений. В каких областях ожидаются прорывы в ближайшие годы?— Давайте я расскажу о нескольких конкретных примерах. Наш большой проект "Телереанимация" — цифровая медицинская система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в отделениях анестезиологии и реанимации, направленная на снижение госпитальных осложнений и больничной летальности, посредством организации круглосуточного телемедицинского мониторинга, включая видеомониторинг за пациентами, активностью персонала и мониторинг проводимой терапии. Проект прошел экспертный отбор в ежегодном Всероссийском конкурсе по выявлению лучших кейсов в сфере организации здравоохранения в регионах РФ.Ключевое преимущество платформы — создание динамического цифрового двойника пациента с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, обученных на собственных верифицированных клинических данных. Это обеспечивает не только постоянный анализ состояния пациента, но и прогнозирование рисков развития критических состояний с помощью предиктивного аналитического модуля. Проект реализуется тремя вузами в партнерстве с компанией "Ин Нова", Агентством инноваций и Областной клинической больницей №1.У нас работает первый в России карбоновый полигон на озере Кучак. Сейчас мы создаем "зеркальные" карбоновые полигоны. В этом году будет открыт полигон в Амазонии при взаимодействии с компанией "ФосАгро". В проекте 2026 года — полигон на Кубе совместно с Технологическим университетом Гаваны и Национальным аграрным университетом Кубы.Только в рамках стратегического проекта "Продовольственная и биобезопасность через создание искусственных биологических экосистем" планируется внедрение не менее 10 программно-аппаратных комплексов для управления и мониторинга агроэкосистем, разработка пяти новых биопрепаратов, включая биопестициды, биостимуляторы и пробиотики.

