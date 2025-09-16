https://ria.ru/20250916/tusk-2042255702.html

"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном

"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном - РИА Новости, 16.09.2025

"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном

Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:02:00+03:00

2025-09-16T16:02:00+03:00

2025-09-16T16:02:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

белоруссия

варшава

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и задержании двух иностранцев, включая жителя Белоруссии."А можно спросить, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю прекратить раскручивать спираль войны", — написал комментатор."Я понимаю, что шоу в цирке должно продолжаться, но, если можно, давайте без нас", — отметил другой."Я так думаю, белорусы просто нам завидуют, что у нас такое замечательное правительство, поэтому они и отправили дроны подсмотреть, как это оно так гениально управляют Польшей. Они тоже хотели бы таких правителей!" — сыронизировал третий."Очередная туфта, чтобы закрыть ж/д сообщение с Белоруссией и заблокировать поставки из Китая. И полностью развалить нашу экономику. Вы что там, считаете народ полными идиотами? Все ваши махинации на виду. Такого дебильного правительства в Польше еще не было", — поделился мнением еще один пользователь."Пошел вон, рыжий врун, мы знаем, что ты хочешь, чтобы поляки воевали за бандеровцев", — заключил читатель.В понедельник Туск заявил, что над резиденциями президента и премьера в Варшаве был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. После оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет.На прошлой неделе политик выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". При этом он не привел никаких доказательств.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.Все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html

https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

польша

белоруссия

варшава

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, дональд туск, белоруссия, варшава, китай