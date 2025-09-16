Рейтинг@Mail.ru
"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/tusk-2042255702.html
"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном
"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном - РИА Новости, 16.09.2025
"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном
Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:02:00+03:00
2025-09-16T16:02:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
белоруссия
варшава
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и задержании двух иностранцев, включая жителя Белоруссии."А можно спросить, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю прекратить раскручивать спираль войны", — написал комментатор."Я понимаю, что шоу в цирке должно продолжаться, но, если можно, давайте без нас", — отметил другой."Я так думаю, белорусы просто нам завидуют, что у нас такое замечательное правительство, поэтому они и отправили дроны подсмотреть, как это оно так гениально управляют Польшей. Они тоже хотели бы таких правителей!" — сыронизировал третий."Очередная туфта, чтобы закрыть ж/д сообщение с Белоруссией и заблокировать поставки из Китая. И полностью развалить нашу экономику. Вы что там, считаете народ полными идиотами? Все ваши махинации на виду. Такого дебильного правительства в Польше еще не было", — поделился мнением еще один пользователь."Пошел вон, рыжий врун, мы знаем, что ты хочешь, чтобы поляки воевали за бандеровцев", — заключил читатель.В понедельник Туск заявил, что над резиденциями президента и премьера в Варшаве был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. После оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет.На прошлой неделе политик выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". При этом он не привел никаких доказательств.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.Все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250912/varshava-2041225685.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
польша
белоруссия
варшава
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_927f6caf2d2d7b94004710d36c0e4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск, белоруссия, варшава, китай
В мире, Польша, Дональд Туск, Белоруссия, Варшава, Китай

"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и задержании двух иностранцев, включая жителя Белоруссии.
"А можно спросить, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю прекратить раскручивать спираль войны", — написал комментатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Во всем виноваты Путин и Трамп: Варшава нашла ответственных за атаку дронов
12 сентября, 08:00
"Я понимаю, что шоу в цирке должно продолжаться, но, если можно, давайте без нас", — отметил другой.
"Я так думаю, белорусы просто нам завидуют, что у нас такое замечательное правительство, поэтому они и отправили дроны подсмотреть, как это оно так гениально управляют Польшей. Они тоже хотели бы таких правителей!" — сыронизировал третий.
"Очередная туфта, чтобы закрыть ж/д сообщение с Белоруссией и заблокировать поставки из Китая. И полностью развалить нашу экономику. Вы что там, считаете народ полными идиотами? Все ваши махинации на виду. Такого дебильного правительства в Польше еще не было", — поделился мнением еще один пользователь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00
"Пошел вон, рыжий врун, мы знаем, что ты хочешь, чтобы поляки воевали за бандеровцев", — заключил читатель.
В понедельник Туск заявил, что над резиденциями президента и премьера в Варшаве был обезврежен дрон и задержаны двое граждан Белоруссии. После оказалось, что речь идет о гражданине Украины, которому 21 год, и гражданке Белоруссии 17 лет.
На прошлой неделе политик выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". При этом он не привел никаких доказательств.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
Все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаДональд ТускБелоруссияВаршаваКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала