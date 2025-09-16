"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поляки резко отреагировали на заявление премьер-министр Польши Дональда Туска в соцсети Х о нейтрализации дрона над правительственными зданиями в Варшаве и задержании двух иностранцев, включая жителя Белоруссии.
"А можно спросить, что это за дрон? Военный или обычный гражданский? Предлагаю прекратить раскручивать спираль войны", — написал комментатор.
"Я понимаю, что шоу в цирке должно продолжаться, но, если можно, давайте без нас", — отметил другой.
"Я так думаю, белорусы просто нам завидуют, что у нас такое замечательное правительство, поэтому они и отправили дроны подсмотреть, как это оно так гениально управляют Польшей. Они тоже хотели бы таких правителей!" — сыронизировал третий.
"Очередная туфта, чтобы закрыть ж/д сообщение с Белоруссией и заблокировать поставки из Китая. И полностью развалить нашу экономику. Вы что там, считаете народ полными идиотами? Все ваши махинации на виду. Такого дебильного правительства в Польше еще не было", — поделился мнением еще один пользователь.
"Пошел вон, рыжий врун, мы знаем, что ты хочешь, чтобы поляки воевали за бандеровцев", — заключил читатель.
На прошлой неделе политик выступил с утверждением, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими". При этом он не привел никаких доказательств.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
