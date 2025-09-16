https://ria.ru/20250916/tsentr-2042191280.html
Бойцы "Центра" улучшили положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Центра" улучшили положение в зоне СВО за сутки
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 445 военнослужащих, бронемашину, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 445 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля", - говорится в сводке министерства.
