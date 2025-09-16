ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации

https://ria.ru/20250916/tsakhal-2042230980.html

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:45:00+03:00

2025-09-16T14:45:00+03:00

2025-09-16T15:14:00+03:00

ходейда (город)

израиль

в мире

армия обороны израиля (цахал)

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани."Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. <…> Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону", — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.

ходейда (город)

израиль

2025

