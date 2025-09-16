Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 16.09.2025 (обновлено: 15:14 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/tsakhal-2042230980.html
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации - РИА Новости, 16.09.2025
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:45:00+03:00
2025-09-16T15:14:00+03:00
ходейда (город)
израиль
в мире
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042235567_643:522:2795:1733_1920x0_80_0_0_5f66eaf3e65d0eda7d206c503ddff6d4.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани.&quot;Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. &lt;…&gt; Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону&quot;, — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства. Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
https://ria.ru/20250908/khusity-2040504442.html
https://ria.ru/20250916/genotsid-2042184294.html
https://ria.ru/20250915/khusity-2041932602.html
ходейда (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042235567_759:430:2743:1918_1920x0_80_0_0_e4910b310f7668c147a6c47a3e8efa1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ходейда (город), израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Ходейда (город), Израиль, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ анонсировала удар по порту в Йемене и призвала к срочной эвакуации

ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда

© Getty Images / Amir LevyИзраильский истребитель
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Getty Images / Amir Levy
Израильский истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда, и призвала провести эвакуацию гавани.
«

"Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. <…> Для вашей безопасности призываем всех находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях срочно покинуть эту зону", — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.

Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Хуситы заявили, что атаковали район в Израиле, где находится ядерный центр
8 сентября, 18:04
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства.
Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.

Сегодня независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Как заявляла спецдокладчик организации по Палестине Франческа Альбанезе, число жертв среди гражданского населения в анклаве может достигать 680 тысяч человек.

Удары Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 11:40
Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен. При этом под удары ЦАХАЛ попадают, помимо военных целей, и гражданские объекты.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Хуситы заявили о запуске четырех беспилотников по целям в Израиле
15 сентября, 00:52
 
Ходейда (город)ИзраильВ миреАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала