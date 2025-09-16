https://ria.ru/20250916/trevoga-2042124659.html

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

