В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 16.09.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воздушную опасность объявили в Липецкой области, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
липецкая область
россия
