Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита
2025-09-16T16:49:00+03:00
2025-09-16T16:49:00+03:00
2025-09-16T19:35:00+03:00
в мире
хамас
сша
дональд трамп
израиль
армия обороны израиля (цахал)
палестина
сектор газа
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что у движения ХАМАС будут "большие проблемы", если боевики попытаются использовать пленников в качестве живого щита, говорится в его заявлении."Мы посмотрим, что произойдёт, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в преддверии вылета в Великобританию, куда глава государства вскоре направится с официальным визитом.Говоря о предстоящих контактах с зарубежными лидерами, хозяин Белого дома подтвердил, что сохраняет намерение провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
сша
израиль
палестина
сектор газа
В мире, ХАМАС, США, Дональд Трамп, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
