Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 16.09.2025 (обновлено: 19:35 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/tramp-2042269297.html
Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита
Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита - РИА Новости, 16.09.2025
Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита
Президент США Дональд Трамп предупредил, что у движения ХАМАС будут "большие проблемы", если боевики попытаются использовать пленников в качестве живого щита,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:49:00+03:00
2025-09-16T19:35:00+03:00
в мире
хамас
сша
дональд трамп
израиль
армия обороны израиля (цахал)
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что у движения ХАМАС будут "большие проблемы", если боевики попытаются использовать пленников в качестве живого щита, говорится в его заявлении."Мы посмотрим, что произойдёт, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в преддверии вылета в Великобританию, куда глава государства вскоре направится с официальным визитом.Говоря о предстоящих контактах с зарубежными лидерами, хозяин Белого дома подтвердил, что сохраняет намерение провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
https://ria.ru/20250916/ssha-2042250431.html
сша
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, сша, дональд трамп, израиль, армия обороны израиля (цахал), палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, ХАМАС, США, Дональд Трамп, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита

Трамп: ХАМАС ждут проблемы при использовании заложников как живого щита

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что у движения ХАМАС будут "большие проблемы", если боевики попытаются использовать пленников в качестве живого щита, говорится в его заявлении.
"Мы посмотрим, что произойдёт, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в преддверии вылета в Великобританию, куда глава государства вскоре направится с официальным визитом.
Говоря о предстоящих контактах с зарубежными лидерами, хозяин Белого дома подтвердил, что сохраняет намерение провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Команда Трампа возмущена решением Израиля нанести удар по Катару, пишут СМИ
Вчера, 15:47
 
В миреХАМАССШАДональд ТрампИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ПалестинаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала