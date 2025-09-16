https://ria.ru/20250916/tramp-2042269297.html

Трамп пригрозил ХАМАС ответом при использования заложников как живого щита

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что у движения ХАМАС будут "большие проблемы", если боевики попытаются использовать пленников в качестве живого щита, говорится в его заявлении."Мы посмотрим, что произойдёт, потому что я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", — сказал Трамп журналистам в преддверии вылета в Великобританию, куда глава государства вскоре направится с официальным визитом.Говоря о предстоящих контактах с зарубежными лидерами, хозяин Белого дома подтвердил, что сохраняет намерение провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу.

