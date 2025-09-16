Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсуждает привлечение некоторых лиц к ответственности за протесты - РИА Новости, 16.09.2025
00:36 16.09.2025
Трамп обсуждает привлечение некоторых лиц к ответственности за протесты
в мире
сша
дональд трамп
джордж сорос
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает с генеральным прокурором страны Пэм Бонди привлечение ряда известных лиц к ответственности по закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) за вложения миллионов долларов в агитацию и протесты на территории США. "Я веду разговор с генеральным прокурором о применении RICO против некоторых людей, о которых вы читаете, которые вкладывают миллионы и миллионы долларов в агитацию. Это протесты. Это преступления", - сказал он журналистам в Белом доме. Ранее Трамп пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
в мире, сша, дональд трамп, джордж сорос
В мире, США, Дональд Трамп, Джордж Сорос
Трамп обсуждает привлечение некоторых лиц к ответственности за протесты

Трамп обсуждает с генпрокурором США применение RICO против некоторых людей

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает с генеральным прокурором страны Пэм Бонди привлечение ряда известных лиц к ответственности по закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) за вложения миллионов долларов в агитацию и протесты на территории США.
"Я веду разговор с генеральным прокурором о применении RICO против некоторых людей, о которых вы читаете, которые вкладывают миллионы и миллионы долларов в агитацию. Это протесты. Это преступления", - сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее Трамп пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Неожиданный подарок: Трамп объявил охоту на главного личного врага Путина
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжордж Сорос
 
 
