Трамп обсуждает привлечение некоторых лиц к ответственности за протесты

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает с генеральным прокурором страны Пэм Бонди привлечение ряда известных лиц к ответственности по закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) за вложения миллионов долларов в агитацию и протесты на территории США. "Я веду разговор с генеральным прокурором о применении RICO против некоторых людей, о которых вы читаете, которые вкладывают миллионы и миллионы долларов в агитацию. Это протесты. Это преступления", - сказал он журналистам в Белом доме. Ранее Трамп пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.

