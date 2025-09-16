Трамп обсуждает привлечение некоторых лиц к ответственности за протесты
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает с генеральным прокурором страны Пэм Бонди привлечение ряда известных лиц к ответственности по закону о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) за вложения миллионов долларов в агитацию и протесты на территории США.
"Я веду разговор с генеральным прокурором о применении RICO против некоторых людей, о которых вы читаете, которые вкладывают миллионы и миллионы долларов в агитацию. Это протесты. Это преступления", - сказал он журналистам в Белом доме.
Ранее Трамп пообещал провести расследование, предположительно, в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.