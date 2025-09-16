https://ria.ru/20250916/torzhok-2042319032.html

Инновационно-промышленный парк "Торжок" создадут в Тверской области

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя, приняли решение о создании инновационно-промышленного парка "Торжок" площадью 26 гектаров и о его первом резиденте, сообщает пресс-служба облправительства. Повышение инвестиционной активности в муниципалитетах, создание новых территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности, площадок с готовой инфраструктурой для размещения новых предприятий — задача, поставленная главой региона перед региональным Минэкономразвития. В инновационно-промышленном парке смогут разместить производственные мощности четыре резидента. Реализуемые проекты позволят привлечь в экономику Тверской области не менее 5 миллиардов рублей и создать до 350 рабочих мест. Площадка будет обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. "В Торжке создан технопарк с условиями для развития производств по высокотехнологичным направлениям. Первый резидент — дочерняя структура группы компаний "Лукойл", которая будет развивать там производство расходных материалов для автомобильного транспорта. Считаем, что это очень перспективное направление", — приводит пресс-служба слова Рудени, которые тот произнес, отвечая на вопросы журналистов после заседания. Для резидентов парка предусмотрены преференции: освобождение от налога на имущество на пять лет, предоставление земель в аренду без проведения торгов, а после ввода объекта в эксплуатацию — возможности выкупа участков по цене равной 2,5% кадастровой стоимости. Также резиденты смогут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в размере 50% от затрат на приобретение и (или) обновление основных средств. Первым резидентом инновационно-промышленного парка Тверской области "Торжок" стала ООО "Инсотех". Инвестпроект компании по строительству в Торжке завода стеклоомывающей жидкости и AdBlue (жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей) включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. Объем инвестиций в реализацию проекта, который рассчитан на 2025-2027 годы, составит более 3,2 миллиарда рублей. Планируется создать 109 высокопроизводительных рабочих мест.

