https://ria.ru/20250916/torgovlya-2042333587.html
ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению
ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению - РИА Новости, 16.09.2025
ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению
Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:47:00+03:00
2025-09-16T19:47:00+03:00
2025-09-16T19:47:00+03:00
экономика
индия
россия
андрей слепнев
пиюш гоял
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - РИА Новости. Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Слепнев прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. "Что касается практического наполнения нашей работы, мы обменялись определенными ожиданиями от будущего соглашения в самом общем плане, и главная договоренность - о том, что наши переговорные команды приступают к практической работе уже буквально со следующей недели", - сказал Слепнев журналистам по итогам встречи. Министр напомнил, что в августе этого года по итогам визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию стороны завершили работу по согласованию технического задания на переговоры. "Это важный документ, который описывает содержание будущего соглашения и организацию работы. Этот документ был подписан, и в нем предусмотрено, что мы ориентируемся на завершение переговоров по всеобъемлющему соглашению в течение 18 месяцев", - сказал Слепнев. Он также отметил, что в ходе переговоров с министром торговли Индии была достигнута договоренность о том, что "первый формальный раунд, где будут обсуждаться и фиксироваться субстантивные договоренности, состоится в начале ноября". "Также ключевая договоренность в том, что мы на министерском уровне будем осуществлять патронаж этому переговорному процессу, для того чтобы содействовать его динамике и разрешению важных ключевых развязок. Вот этот объем договоренностей был нами достигнут, а дальше нас ждет работа. Мы в Евразийском Союзе ориентированы, чтобы уже к встрече в верхах в декабре пройти серьезный цикл работы и постараться выйти на принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что в 2026 году мы уже сможем получить результат. У нас такой настрой", - отметил Слепнев. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.
https://ria.ru/20250913/poshliny-2041630439.html
https://ria.ru/20250915/ris-2041979624.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, андрей слепнев, пиюш гоял, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Индия, Россия, Андрей Слепнев, Пиюш Гоял, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению
Слепнев: ЕАЭС и Индия начнут работу над соглашением о торговле в ближайшие дни
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - РИА Новости. Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Слепнев
прибыл в Индию
накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом
.
"Что касается практического наполнения нашей работы, мы обменялись определенными ожиданиями от будущего соглашения в самом общем плане, и главная договоренность - о том, что наши переговорные команды приступают к практической работе уже буквально со следующей недели", - сказал Слепнев журналистам по итогам встречи.
Министр напомнил, что в августе этого года по итогам визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию
стороны завершили работу по согласованию технического задания на переговоры.
"Это важный документ, который описывает содержание будущего соглашения и организацию работы. Этот документ был подписан, и в нем предусмотрено, что мы ориентируемся на завершение переговоров по всеобъемлющему соглашению в течение 18 месяцев", - сказал Слепнев.
Он также отметил, что в ходе переговоров с министром торговли Индии была достигнута договоренность о том, что "первый формальный раунд, где будут обсуждаться и фиксироваться субстантивные договоренности, состоится в начале ноября".
"Также ключевая договоренность в том, что мы на министерском уровне будем осуществлять патронаж этому переговорному процессу, для того чтобы содействовать его динамике и разрешению важных ключевых развязок. Вот этот объем договоренностей был нами достигнут, а дальше нас ждет работа. Мы в Евразийском Союзе ориентированы, чтобы уже к встрече в верхах в декабре пройти серьезный цикл работы и постараться выйти на принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что в 2026 году мы уже сможем получить результат. У нас такой настрой", - отметил Слепнев.
По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации
и ООН
), товарооборот между странами ЕАЭС
и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.