ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению

16.09.2025

ЕАЭС и Индия начнут работу по торговому соглашению

Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр...

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сен - РИА Новости. Представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индии начнут практическую работу над соглашением о свободной торговле в ближайшие дни, заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Слепнев прибыл в Индию накануне и уже провел переговоры с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. "Что касается практического наполнения нашей работы, мы обменялись определенными ожиданиями от будущего соглашения в самом общем плане, и главная договоренность - о том, что наши переговорные команды приступают к практической работе уже буквально со следующей недели", - сказал Слепнев журналистам по итогам встречи. Министр напомнил, что в августе этого года по итогам визита главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию стороны завершили работу по согласованию технического задания на переговоры. "Это важный документ, который описывает содержание будущего соглашения и организацию работы. Этот документ был подписан, и в нем предусмотрено, что мы ориентируемся на завершение переговоров по всеобъемлющему соглашению в течение 18 месяцев", - сказал Слепнев. Он также отметил, что в ходе переговоров с министром торговли Индии была достигнута договоренность о том, что "первый формальный раунд, где будут обсуждаться и фиксироваться субстантивные договоренности, состоится в начале ноября". "Также ключевая договоренность в том, что мы на министерском уровне будем осуществлять патронаж этому переговорному процессу, для того чтобы содействовать его динамике и разрешению важных ключевых развязок. Вот этот объем договоренностей был нами достигнут, а дальше нас ждет работа. Мы в Евразийском Союзе ориентированы, чтобы уже к встрече в верхах в декабре пройти серьезный цикл работы и постараться выйти на принципиальные договоренности по ключевым вещам, которые позволят нам быть уверенными, что в 2026 году мы уже сможем получить результат. У нас такой настрой", - отметил Слепнев. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.

