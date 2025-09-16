Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе - РИА Новости, 16.09.2025
06:23 16.09.2025
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе - РИА Новости, 16.09.2025
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Только 10% россиян, указывающих в резюме навыки работы с искусственным интеллектом, активно применяют генеративный ИИ в своей деятельности, еще 37% экспериментировали с технологией, а 32% знают о ней только в теории, говорится в исследовании сервиса Chad AI и hh.ru (есть в распоряжении РИА Новости). "Несмотря на высокую потребность рынка в сотрудниках с ИИ-навыками, только 10% специалистов уже активно применяют генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментировали, и 32% лишь знают о технологиях, но не используют их в работе", - сказано в исследовании. Чаще всего россияне используют нейросети для написания и редактирования текстов, генерации изображений и видео, а также для написания кода. Кроме этого, ИИ часто используется для анализа данных и поддержки бизнес-процессов. По доле вакансий, в которых упоминается искусственный интеллект, лидирует Москва - здесь размещается 38% всех предложений. Санкт-Петербург занял долю в 16%, а остальные регионы - не более 3%. Кроме того, 67% работодателей, которым требуется IT-специалист, считают ключевым умение использовать ИИ для решения бизнес-задач, для 58% важно умение составлять запросы к нейросетям, почти 50% обращают внимание на способность оценивать качество и надежность решений ИИ. "Спрос на ИИ-специалистов растет и за пределами ИТ-сферы. Заработную плату выше рынка предлагают работодатели из госсектора (132 тысячи рублей), добывающей отрасли (110 тысяч рублей), сферы образования (105 тысяч рублей) и медицины (100 тысяч рублей в медиане)", - добавили аналитики. Аналитики HeadHunter проанализировали более 56 тысяч вакансий с упоминанием ИИ и нейросетей с начала года, более 111 тысяч резюме с упоминанием ИИ как навыка среди соискателей. Также использовали внутренние данные сервиса Chad AI на основе всех запросов пользователей за 2025 год (в среднем сервисом пользуется около 1 миллиона человек ежемесячно).
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе

Chad AI: каждый десятый россиянин с ИИ-навыками использовал технологию в работе

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Только 10% россиян, указывающих в резюме навыки работы с искусственным интеллектом, активно применяют генеративный ИИ в своей деятельности, еще 37% экспериментировали с технологией, а 32% знают о ней только в теории, говорится в исследовании сервиса Chad AI и hh.ru (есть в распоряжении РИА Новости).
"Несмотря на высокую потребность рынка в сотрудниках с ИИ-навыками, только 10% специалистов уже активно применяют генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментировали, и 32% лишь знают о технологиях, но не используют их в работе", - сказано в исследовании.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Большинство россиян не могут отличить дипфейки от реальных фотографий
3 июня, 05:52
Чаще всего россияне используют нейросети для написания и редактирования текстов, генерации изображений и видео, а также для написания кода. Кроме этого, ИИ часто используется для анализа данных и поддержки бизнес-процессов.
По доле вакансий, в которых упоминается искусственный интеллект, лидирует Москва - здесь размещается 38% всех предложений. Санкт-Петербург занял долю в 16%, а остальные регионы - не более 3%. Кроме того, 67% работодателей, которым требуется IT-специалист, считают ключевым умение использовать ИИ для решения бизнес-задач, для 58% важно умение составлять запросы к нейросетям, почти 50% обращают внимание на способность оценивать качество и надежность решений ИИ.
"Спрос на ИИ-специалистов растет и за пределами ИТ-сферы. Заработную плату выше рынка предлагают работодатели из госсектора (132 тысячи рублей), добывающей отрасли (110 тысяч рублей), сферы образования (105 тысяч рублей) и медицины (100 тысяч рублей в медиане)", - добавили аналитики.
Аналитики HeadHunter проанализировали более 56 тысяч вакансий с упоминанием ИИ и нейросетей с начала года, более 111 тысяч резюме с упоминанием ИИ как навыка среди соискателей. Также использовали внутренние данные сервиса Chad AI на основе всех запросов пользователей за 2025 год (в среднем сервисом пользуется около 1 миллиона человек ежемесячно).
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
25 февраля, 07:38
 
