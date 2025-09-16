https://ria.ru/20250916/svo-2042341303.html

Минтруд Кабардино-Балкарии передал бойцам СВО антидроновые системы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042325836_0:181:719:585_1920x0_80_0_0_35700d1c2f3f4fde5d7d1103a0ea32c3.jpg

НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии передали участникам специальной военной операции современные антидроновые системы, сообщило минтруда региона. "По поручению министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Тогузаева Тахира Магомедовича в министерстве была организована и проведена работа по сбору средств для поддержки наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На собранные сотрудниками ведомства средства были приобретены и переданы в зону СВО две высокотехнологичные антидроновые системы "Горн" и бензиновый инверторный генератор", - говорится в сообщении. В министерстве выразили уверенность в том, что эта помощь внесет свой вклад в защиту жизни и здоровья бойцов и приблизит общую победу. "Мы гордимся нашими защитниками и желаем им скорейшего возвращения домой", - добавили в минтруда.

https://ria.ru/20250916/svo-2042211612.html

