Минтруд Кабардино-Балкарии передал бойцам СВО антидроновые системы
Надежные люди
 
20:51 16.09.2025
Минтруд Кабардино-Балкарии передал бойцам СВО антидроновые системы
НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии передали участникам специальной военной операции современные антидроновые системы, сообщило минтруда региона. "По поручению министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Тогузаева Тахира Магомедовича в министерстве была организована и проведена работа по сбору средств для поддержки наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На собранные сотрудниками ведомства средства были приобретены и переданы в зону СВО две высокотехнологичные антидроновые системы "Горн" и бензиновый инверторный генератор", - говорится в сообщении. В министерстве выразили уверенность в том, что эта помощь внесет свой вклад в защиту жизни и здоровья бойцов и приблизит общую победу. "Мы гордимся нашими защитниками и желаем им скорейшего возвращения домой", - добавили в минтруда.
сво, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, СВО, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Минтруд Кабардино-Балкарии передал бойцам СВО антидроновые системы

Сотрудники минтруда Кабардино-Балкарии передали бойцам СВО антидроновые системы

© Министерство труда и социальной защиты КБР Chat/TelegramАнтидроновые системы
Антидроновые системы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Министерство труда и социальной защиты КБР Chat/Telegram
Антидроновые системы
НАЛЬЧИК, 16 сен - РИА Новости. Сотрудники министерства труда и соцзащиты Кабардино-Балкарии передали участникам специальной военной операции современные антидроновые системы, сообщило минтруда региона.
"По поручению министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Тогузаева Тахира Магомедовича в министерстве была организована и проведена работа по сбору средств для поддержки наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. На собранные сотрудниками ведомства средства были приобретены и переданы в зону СВО две высокотехнологичные антидроновые системы "Горн" и бензиновый инверторный генератор", - говорится в сообщении.
В министерстве выразили уверенность в том, что эта помощь внесет свой вклад в защиту жизни и здоровья бойцов и приблизит общую победу.
"Мы гордимся нашими защитниками и желаем им скорейшего возвращения домой", - добавили в минтруда.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Школьники и волонтеры готовят большую партию изделий для отправки на СВО
Надежные людиСВОКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
