Школьники и волонтеры готовят большую партию изделий для отправки на СВО
Школьники и волонтеры готовят большую партию изделий для отправки на СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Школьники и волонтеры готовят большую партию изделий для отправки на СВО
Ученики Магаданского областного центра №1 шьют большую партию изделий для отправки на СВО, материалы предоставило региональное отделение Народного фронта,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:26:00+03:00
2025-09-16T13:26:00+03:00
2025-09-16T13:26:00+03:00
МАГАДАН, 16 сен - РИА Новости. Ученики Магаданского областного центра №1 шьют большую партию изделий для отправки на СВО, материалы предоставило региональное отделение Народного фронта, сообщает пресс-служба движения. "Учащиеся Магаданского областного центра №1 шьют для военных балаклавы и подшлемники. Сейчас уже готово 50 подшлемников и 100 балаклав - ребята с ограниченными возможностями сшили их меньше, чем за неделю. Партию из 300 головных изделий в зону СВО отправят в ближайшие дни. Все материалы - нитки, флис, трикотаж - закупили в рамках сбора Народного фронта "Всё для Победы", - говорится в сообщении. Дополняется, что в работе участвуют жители самых отдаленных населённых пунктов Магаданской области. "Волонтёры из крохотного села Мяунджа собирают средства, вяжут носки и шьют перевязочные материалы, которые всегда нужны фронту. Сколько точно за три года отправлено бойцам ватно-марлевых салфеток, перевязочных пакетов, ватных тампонов и тёплых вещей, женщины сказать не могут, счёт идёт на тысячи", - дополняет региональное отделение Народного фронта.
