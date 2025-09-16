Рейтинг@Mail.ru
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/sud-2042245438.html
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор - РИА Новости, 16.09.2025
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор
Люблинский суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в иске к СИЗО, в котором она просила поместить к ней троих маленьких... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:29:00+03:00
2025-09-16T15:29:00+03:00
россия
сочи
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей копайгородский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в иске к СИЗО, в котором она просила поместить к ней троих маленьких детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил в удовлетворении административного иска Копайгородской Янины Николаевны к ФКУ "СИЗО №6" ГУ ФСИН города Москвы отказать", - огласила решение судья. Как стало известно в суде со слов адвокатов, ранее следственный изолятор отказывал Копайгородской в просьбе поместить к ней трех малолетних детей 2021, 2022 и 2023 годов рождения. По этой причине женщина обратилась в суд, требуя признать действия ответчика незаконными, и просила обязать СИЗО разрешить ей иметь при себе трех малолетних детей до достижения ими возраста четырех лет. "Я прошу, чтобы мои дети, мои малыши были рядом со мной. Это взвешенное решение, и прежде чем его принять, я проанализировала, я посмотрела, как содержатся матери здесь, СИЗО создало для этого все условия, есть замечательный дворик, где гуляют дети. Я знаю как мать, что моим детям будет со мной лучше", - сказала суду Копайгородская. Она сделает всё для того, чтобы её дети не поняли, что это "тюрьма", и готова создать в изоляторе для них все необходимые условия, добавила жена экс-мэра Сочи. Адвокат Копайгородской уточнил корреспонденту РИА Новости, что они четыре раза обращались в СИЗО с просьбой поместить к ней детей. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
https://ria.ru/20250731/sochi-2032536674.html
https://ria.ru/20250501/vzyatka-2014534461.html
https://ria.ru/20250320/kopaygorodskaya-2006096233.html
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_73dd92259b81d20d26be26c15b9e3c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей копайгородский, происшествия
Россия, Сочи, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Алексей Копайгородский, Происшествия
Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор

Суд отказал Копайгородской в иске к СИЗО с просьбой поместить детей в изолятор

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в иске к СИЗО, в котором она просила поместить к ней троих маленьких детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд решил в удовлетворении административного иска Копайгородской Янины Николаевны к ФКУ "СИЗО №6" ГУ ФСИН города Москвы отказать", - огласила решение судья.
Алексей Копайгородский в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Экс-мэру Сочи предъявили новое обвинение
31 июля, 11:22
Как стало известно в суде со слов адвокатов, ранее следственный изолятор отказывал Копайгородской в просьбе поместить к ней трех малолетних детей 2021, 2022 и 2023 годов рождения.
По этой причине женщина обратилась в суд, требуя признать действия ответчика незаконными, и просила обязать СИЗО разрешить ей иметь при себе трех малолетних детей до достижения ими возраста четырех лет.
"Я прошу, чтобы мои дети, мои малыши были рядом со мной. Это взвешенное решение, и прежде чем его принять, я проанализировала, я посмотрела, как содержатся матери здесь, СИЗО создало для этого все условия, есть замечательный дворик, где гуляют дети. Я знаю как мать, что моим детям будет со мной лучше", - сказала суду Копайгородская.
Она сделает всё для того, чтобы её дети не поняли, что это "тюрьма", и готова создать в изоляторе для них все необходимые условия, добавила жена экс-мэра Сочи.
Адвокат Копайгородской уточнил корреспонденту РИА Новости, что они четыре раза обращались в СИЗО с просьбой поместить к ней детей.
Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Жене экс-мэра Сочи предъявили три эпизода по делу о взятке
1 мая, 06:17
Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.
В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Источник: фигурант дела Копайгородской находится под подпиской о невыезде
20 марта, 02:52
 
РоссияСочиФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей КопайгородскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала