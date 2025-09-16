https://ria.ru/20250916/sud-2042245438.html

Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в изолятор

2025-09-16T15:29:00+03:00

россия

сочи

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей копайгородский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Люблинский суд Москвы отказал супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине в иске к СИЗО, в котором она просила поместить к ней троих маленьких детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд решил в удовлетворении административного иска Копайгородской Янины Николаевны к ФКУ "СИЗО №6" ГУ ФСИН города Москвы отказать", - огласила решение судья. Как стало известно в суде со слов адвокатов, ранее следственный изолятор отказывал Копайгородской в просьбе поместить к ней трех малолетних детей 2021, 2022 и 2023 годов рождения. По этой причине женщина обратилась в суд, требуя признать действия ответчика незаконными, и просила обязать СИЗО разрешить ей иметь при себе трех малолетних детей до достижения ими возраста четырех лет. "Я прошу, чтобы мои дети, мои малыши были рядом со мной. Это взвешенное решение, и прежде чем его принять, я проанализировала, я посмотрела, как содержатся матери здесь, СИЗО создало для этого все условия, есть замечательный дворик, где гуляют дети. Я знаю как мать, что моим детям будет со мной лучше", - сказала суду Копайгородская. Она сделает всё для того, чтобы её дети не поняли, что это "тюрьма", и готова создать в изоляторе для них все необходимые условия, добавила жена экс-мэра Сочи. Адвокат Копайгородской уточнил корреспонденту РИА Новости, что они четыре раза обращались в СИЗО с просьбой поместить к ней детей. Алексею и Янине Копайгородским вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ). Кроме того, Янине Копайгородской предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО. Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Свою вину супруги не признают. В настоящее время следствие по делу завершено. Защита и обвиняемые знакомятся с материалами дела. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы. Арестован он был в конце сентября того же года.

россия

сочи

