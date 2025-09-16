Рейтинг@Mail.ru
Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева
11:51 16.09.2025 (обновлено: 12:22 16.09.2025)
Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева
Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева - РИА Новости, 16.09.2025
Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева
Трое молодых людей, которых обвиняют в совершении терактов на Кубани и в Адыгее по заданию украинских спецслужб, предстанут перед судом, сообщили в СК России.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Трое молодых людей, которых обвиняют в совершении терактов на Кубани и в Адыгее по заданию украинских спецслужб, предстанут перед судом, сообщили в СК России."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, двое из которых являлись несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений), частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что один из подростков в ходе переписки с представителем украинских спецслужб в мессенджере согласился за денежное вознаграждение выполнить задания, направленные на совершение террористических актов. В августе 2024 года он, вступив в преступный сговор со знакомым, совершил поджог базовой станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Адыгеи.Через несколько дней обвиняемые вовлекли знакомого несовершеннолетнего в преступную деятельность. Приискав заранее необходимые технические средства, двое соучастников совершили поджог локомотива в Краснодаре. Происходящее соучастники фиксировали на камеру мобильного телефона, затем направили видеозапись куратору и с места преступления скрылись. В качестве оплаты за совершение теракта один из обвиняемых получил криптовалюту, которую конвертировал в рубли и легализовал."Фигуранты были установлены и задержаны при содействии УФСБ России по Краснодарскому краю и УТ МВД России по ЮФО. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), киев
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Киев
Троих молодых людей будут судить за теракты по заданию Киева

Троих подростков будут судить за теракты на Кубани и в Адыгее по заданию Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Трое молодых людей, которых обвиняют в совершении терактов на Кубани и в Адыгее по заданию украинских спецслужб, предстанут перед судом, сообщили в СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, двое из которых являлись несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение лица в совершение преступлений), частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), частью 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что один из подростков в ходе переписки с представителем украинских спецслужб в мессенджере согласился за денежное вознаграждение выполнить задания, направленные на совершение террористических актов. В августе 2024 года он, вступив в преступный сговор со знакомым, совершил поджог базовой станции сотовой связи в поселке Тлюстенхабль Адыгеи.
Через несколько дней обвиняемые вовлекли знакомого несовершеннолетнего в преступную деятельность. Приискав заранее необходимые технические средства, двое соучастников совершили поджог локомотива в Краснодаре. Происходящее соучастники фиксировали на камеру мобильного телефона, затем направили видеозапись куратору и с места преступления скрылись. В качестве оплаты за совершение теракта один из обвиняемых получил криптовалюту, которую конвертировал в рубли и легализовал.
"Фигуранты были установлены и задержаны при содействии УФСБ России по Краснодарскому краю и УТ МВД России по ЮФО. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - подчеркнули в СК.
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба
Вчера, 10:18
Задержанная женщина рассказала, за сколько согласилась на подрыв Транссиба
