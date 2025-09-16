Рейтинг@Mail.ru
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 16.09.2025 (обновлено: 20:21 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/stroitelstvo-2042332237.html
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми - РИА Новости, 16.09.2025
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми
Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:39:00+03:00
2025-09-16T20:21:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
виталий савельев
владимир путин
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951654154_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_c3ad8354ad1b1d75a9bda6dd98cb00f6.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России. "Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250807/vsm-2033995889.html
https://ria.ru/20250916/vsm-2042268562.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951654154_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_0caef7e5dc87eba84132fe17acd9961e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Савельев, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми

Савельев: ВСМ в России должны быть окупаемы и конкурировать с другим транспортом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроекты высокоскоростных магистралей (ВСМ)
Проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ) - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ВСМ Москва — Петербург включили в проект будущей схемы столичного метро
7 августа, 17:37
"Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Создание поездов для ВСМ обеспечит стабильный заказ заводам
Вчера, 16:45
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВиталий СавельевВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала