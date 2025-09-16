https://ria.ru/20250916/stroitelstvo-2042332237.html
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми - РИА Новости, 16.09.2025
Савельев заявил о необходимости сделать ВСМ окупаемыми
Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:39:00+03:00
2025-09-16T19:39:00+03:00
2025-09-16T20:21:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
виталий савельев
владимир путин
михаил мишустин
экономика
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), строительство которых планируется в России, должны быть окупаемы и нормально конкурировать с другими видами транспорта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин определил пять проектов ВСМ в России. "Безусловно, мы исходим из того, что эти проекты должны быть окупаемы. Мы должны смотреть, что эти проекты будут нормально конкурировать с другими видами транспорта, с самолетами, с автомобильным движением", - сказал Савельев по итогам стратегической сессии в правительстве. Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках стратегической сессии отметил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысячи километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Глава правительства говорил, что трассы будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности более чем для 100 миллионов человек. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
россия
москва
санкт-петербург
