Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье

Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье - РИА Новости, 16.09.2025

Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье

Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отдельного... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T06:41:00+03:00

2025-09-16T06:41:00+03:00

2025-09-16T06:47:00+03:00

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг"."Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.По словам собеседника агентства, отряд выполняет функцию постоянной непрерывной разведки, оперативное реагирование, передачу развединформации либо нанесение огневого поражения противнику."Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он. "Викинг" пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный. "Это специальные подразделения (ГУР и интернациональный отряд. — Прим. ред.), особо подготовленные, прошедшие много не только тренировок, но и разных локальных конфликтов, даже за территорией своего государства", — подытожил командир. Начальник Генштаба, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.

