Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 16.09.2025
Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье
Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг"."Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.По словам собеседника агентства, отряд выполняет функцию постоянной непрерывной разведки, оперативное реагирование, передачу развединформации либо нанесение огневого поражения противнику."Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он. "Викинг" пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный. "Это специальные подразделения (ГУР и интернациональный отряд. — Прим. ред.), особо подготовленные, прошедшие много не только тренировок, но и разных локальных конфликтов, даже за территорией своего государства", — подытожил командир. Начальник Генштаба, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — РИА Новости. Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг".
"Ребята из 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков каждый день метр за метром выгрызают каждую пядь земли, продвигаясь вперед и вперед. Близки к Степногорску", — сказал он.
По словам собеседника агентства, отряд выполняет функцию постоянной непрерывной разведки, оперативное реагирование, передачу развединформации либо нанесение огневого поражения противнику.
"Штурмовые группы действуют слаженно, уверенно, грамотно, практически даже без санитарных потерь. Ребята в кратчайшие сроки выполняли поставленные задачи. Мы предоставляли им необходимую разведывательную информацию", — добавил он.
"Викинг" пояснил, что ВСУ пытаются всеми силами остановить бойцов ВДВ, отправив на передовую два отряда ГУР Минобороны Украины. Один из них интернациональный.
"Это специальные подразделения (ГУР и интернациональный отряд. — Прим. ред.), особо подготовленные, прошедшие много не только тренировок, но и разных локальных конфликтов, даже за территорией своего государства", — подытожил командир.
Начальник Генштаба, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов в конце августа сообщал, что российские войска ведут активные действия по освобождению Степногорска, Малой Токмачки и Плавней.
