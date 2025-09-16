https://ria.ru/20250916/stabna-2042279824.html
Смоленская ОЭЗ "Стабна" получит 350 миллионов рублей на развитие
смоленская область
василий анохин
смоленская область
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Смоленская область получит 350 миллионов рублей в рамках федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства на развитие особой экономической зоны "Стабна", сообщил губернатор Василий Анохин. Он уточнил, что заявка Смоленской области на выделение субсидии была оценена Минэкономразвития России. "Средства будут направлены на создание производственной и инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ "Стабна", которая располагается в Смоленском округе", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что для привлечения инвестиций в регион важно, чтобы бизнесмены могли запускать проекты с минимальными затратами и получать поддержку на всех этапах их реализации. Так, в Смоленской области действует инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности. Работают два индустриальных парка — "Феникс" и "Сафоново", реализуется комплекс мер поддержки для крупных предприятий и малого бизнеса. "Проект развития особой экономической зоны станет дополнительным стимулом для привлечения инвестиций и внесет вклад в достижение национальных целей, поставленных президентом", - резюмировал глава региона.
смоленская область
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
