Рейтинг@Mail.ru
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ssha-2042348058.html
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка - РИА Новости, 16.09.2025
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:48:00+03:00
2025-09-16T21:48:00+03:00
в мире
юта
сша
чарли кирк
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:129:654:497_1920x0_80_0_0_e3ed26793d7642195e41500b22425c99.jpg
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
https://ria.ru/20250916/ssha-2042239330.html
юта
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:141:654:632_1920x0_80_0_0_946634daa3a1930e8a09cc2f9386b0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юта, сша, чарли кирк, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, США, Чарли Кирк, Убийство американского политика Чарли Кирка
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

Суд в Юте рассмотрит вопрос о смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : соцсети
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В США наказали военных за одобрение убийства Кирка, пишут СМИ
Вчера, 15:11
 
В миреЮтаСШАЧарли КиркУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала