В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.
юта
сша
В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
