В США будут добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве... РИА Новости, 16.09.2025

в мире

юта

сша

чарли кирк

убийство американского политика чарли кирка

ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен - РИА Новости. Окружной прокурор в американском штате Юта Джеффри Грей подтвердил, что власти США будут добиваться на суде смертного приговора для обвиняемого в убийстве консервативного политика и активиста Чарли Кирка. "После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", - объявил он журналистам.

юта

сша

