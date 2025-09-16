https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042346113.html

Украинские войска потеряли за сутки до 1435 военнослужащих, 6 бронемашин и 10 арторудий, ПВО сбила ночью 87 БПЛА над территорией России. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1435 военнослужащих, 6 бронемашин и 10 арторудий, ПВО сбила ночью 87 БПЛА над территорией России. ВСУ потеряли до 1435 военных и 6 бронемашин Украинские войска за сутки потеряли до 1435 военнослужащих, 6 бронемашин и 10 арторудий, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО сбила ночью 87 украинский БПЛА над Россией В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Саратовской области, 11 – над территорией Ростовской области, десять БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря. Подарки вместо снарядов Ослик Жорик, возивший снаряды на фронте, обрел новый дом в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. Жорик долгое время жил вместе с гвардейским полком 1430 в зоне боевых действий. Он стал для военнослужащих настоящим помощником и другом: участвовал в хозяйственных работах и помогал возить снаряды. Когда пришло время передислокации подразделения, забрать Жорика с собой оказалось невозможно. Обещанного три года ждут Министр финансов США Скотт Бессент полагает, что конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть. Страны Европейского союза вряд ли полностью откажутся от российской нефти раньше 2027 года, несмотря на требования президента США Дональда Трампа всем членам НАТО отказаться от закупок нефти из РФ, передает издание Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС. Как заплачено, так и сделано ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. Заочно осужденный российским судом перуанский наемник Хулио Сезар Соса Дюран вербует наемников в недавно созданное подразделение латиноамериканских наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ), выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, использовали мобилизованных украинских военнослужащих как живой щит при боях за населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии российской группировки войск "Восток" с позывным "Окр". Пойман исполнитель взрыва на Транссибирской магистрали Силовики задержали в Новосибирске гражданку России, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали по заданию украинских спецслужб, надеявшуюся получить вознаграждение женщину заключили под стражу, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Она призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе за $8 тысяч, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. Работа ВС РоссииЭкипаж российского танка во время боя при освобождении одного из населённых пунктов в ходе спецоперации уничтожил до 15 человек личного состава противника, сообщили в Минобороны РФ. Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Север" уничтожили пехоту ВСУ и полевой склад с боеприпасами в Сумской области, сообщили журналистам Минобороны РФ. Расчеты беспилотников Южного военного округа уничтожили украинский танк, который на красноармейском направлении двигался на закрытые огневые позиции, сообщили в Минобороны РФ. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области обнаружили и поразили замаскированное орудие ВСУ, которое сразу после этого уничтожили российские артиллеристы, сообщили в министерстве обороны России. Бойцы 247-го и 108-го десантно-штурмовых полков ВДВ вплотную приблизились к Степногорску на запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". Беспилотные летательные аппараты центра "Рубикон" поразили газораспределительную станцию ВСУ вблизи Надьярного на сумском направлении, сообщило во вторник Минобороны РФ. Террор ВСУГлава минобороны Эстонии Ханно Певкур признал, что атаки ВСУ на порт в Усть-Луге Ленинградской области могут привести к серьёзным экологическим последствиям для Финского залива и Балтийского моря, сообщает телерадиокомпания ERR. Украинские военные при отступлении из села Новопетровское в Днепропетровской области совершали преступления против мирного населения – насиловали и убивали, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск "Восток" с позывным "Витос". Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Число ударов ВСУ на фоне региональных выборов в РФ по российским гражданским объектам достигло максимума с начала года, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ. За неделю от киевских обстрелов погибли семеро мирных россиян, ранены 108, в том числе 4 детей, заявил Мирошник. Частный дом в Курске повреждён при атаке БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. Девушка в Горностаевке Херсонской области пострадала в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю, всего за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили в экстренных службах. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Проблема с дронами ВСУ потеряли до 80 ударных дронов и множество единиц техники в Харьковской области, места хранения и запуска БПЛА попали под ракетный удар, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ испытывает острую нехватку беспилотников, в частности не могут обеспечить дронами сформированную в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Пыл охладился Минобороны Аргентины в настоящее время не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину, сообщил РИА Новости замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме. Украинские войска в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы осложнить продвижение российских войск, но всё равно не смогли выстоять, рассказал командир роты с позывным "Витос", участвовавший в освобождении Новопетровского. Фронт движется Штурмовики 225 отдельного штурмового полка ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после неудавшейся контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В ходе наступательных действий в Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили зенитную установку, два танка и несколько автомобилей противника в районе села Новопетровское, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза".

