БПЛА уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Сумской области
БПЛА уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Сумской области
2025-09-16T07:52:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты центра "Рубикон" поразили газораспределительную станцию ВСУ вблизи Надьярного на сумском направлении, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Ударными беспилотниками центра "Рубикон" поражена газораспределительная станция ВСУ вблизи Надьярного на сумском направлении", - говорится в сообщении.
