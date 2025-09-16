Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 16.09.2025
ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов
ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов
Украинские войска в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы осложнить продвижение российских войск, но всё равно не смогли выстоять, рассказал... РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы осложнить продвижение российских войск, но всё равно не смогли выстоять, рассказал командир роты с позывным "Витос", участвовавший в освобождении Новопетровского. Об освобождении Новопетровского в Днепропетровской области российское ведомство сообщило 12 сентября. "В Днепропетровскую область противник нас абсолютно запускать не хотел, они там очень хорошо подготовились, прорыли противотанковые рвы, затянули поля, посадки "егозой" и "путанкой". Выжгли посадки абсолютно под ноль. Сначала выпилили, затем выжгли, то есть подходы были к ним - до шести километров по открытой местности без всяких кустов, лесопосадочек. Очень сильный контроль ведут с неба, чем и усложняются подходы", - сказал "Витос" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что перед освобождением Новопетровского российские бойцы зачистили оставшиеся лесопосадки. Чтобы не попасться противнику, это делали небольшие группы от двух до четырёх штурмовиков. Командир роты рассказал, что ВСУ из подступов к Новопетровскому "выкуривали" два дня. В качестве одного из трофеев российским военнослужащим досталась установка РЭБ украинского производства. "Противник пытался от нас это спрятать. Когда поняли, видимо, что уже не выстоять против нас, попытались это всё спрятать, закопать. Но по итогу все-таки мы их обнаружили, ликвидировали и вот это всё затрофеили", - отметил "Витос".
днепропетровская область
в мире, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов

ВСУ сожгли километры лесов под Днепропетровском, но не остановили наступление

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы осложнить продвижение российских войск, но всё равно не смогли выстоять, рассказал командир роты с позывным "Витос", участвовавший в освобождении Новопетровского.
Об освобождении Новопетровского в Днепропетровской области российское ведомство сообщило 12 сентября.
"В Днепропетровскую область противник нас абсолютно запускать не хотел, они там очень хорошо подготовились, прорыли противотанковые рвы, затянули поля, посадки "егозой" и "путанкой". Выжгли посадки абсолютно под ноль. Сначала выпилили, затем выжгли, то есть подходы были к ним - до шести километров по открытой местности без всяких кустов, лесопосадочек. Очень сильный контроль ведут с неба, чем и усложняются подходы", - сказал "Витос" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что перед освобождением Новопетровского российские бойцы зачистили оставшиеся лесопосадки. Чтобы не попасться противнику, это делали небольшие группы от двух до четырёх штурмовиков.
Командир роты рассказал, что ВСУ из подступов к Новопетровскому "выкуривали" два дня. В качестве одного из трофеев российским военнослужащим досталась установка РЭБ украинского производства.
"Противник пытался от нас это спрятать. Когда поняли, видимо, что уже не выстоять против нас, попытались это всё спрятать, закопать. Но по итогу все-таки мы их обнаружили, ликвидировали и вот это всё затрофеили", - отметил "Витос".
Специальная военная операция на Украине
 
 
