ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы осложнить продвижение российских войск, но всё равно не смогли выстоять, рассказал командир роты с позывным "Витос", участвовавший в освобождении Новопетровского. Об освобождении Новопетровского в Днепропетровской области российское ведомство сообщило 12 сентября. "В Днепропетровскую область противник нас абсолютно запускать не хотел, они там очень хорошо подготовились, прорыли противотанковые рвы, затянули поля, посадки "егозой" и "путанкой". Выжгли посадки абсолютно под ноль. Сначала выпилили, затем выжгли, то есть подходы были к ним - до шести километров по открытой местности без всяких кустов, лесопосадочек. Очень сильный контроль ведут с неба, чем и усложняются подходы", - сказал "Витос" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что перед освобождением Новопетровского российские бойцы зачистили оставшиеся лесопосадки. Чтобы не попасться противнику, это делали небольшие группы от двух до четырёх штурмовиков. Командир роты рассказал, что ВСУ из подступов к Новопетровскому "выкуривали" два дня. В качестве одного из трофеев российским военнослужащим досталась установка РЭБ украинского производства. "Противник пытался от нас это спрятать. Когда поняли, видимо, что уже не выстоять против нас, попытались это всё спрятать, закопать. Но по итогу все-таки мы их обнаружили, ликвидировали и вот это всё затрофеили", - отметил "Витос".

