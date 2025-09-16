Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит - РИА Новости, 16.09.2025
04:31 16.09.2025
Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит
2025-09-16T04:31:00+03:00
2025-09-16T04:31:00+03:00
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, использовали мобилизованных украинских военнослужащих как живой щит при боях за населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии российоской группировки войск "Восток" с позывным "Окр". "Были наемники польские. Ребята "валили" (уничтожали - ред.) и негров тоже. Они (наемники - ред.) работают сами по себе, иногда они используют ВСУшников как приманку: посадят в лесополосе двух человек, мы этот "опорник" берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором", - рассказал "Окр", говоря о боях за населенный пункт Сосновка. По словам разведчика, подобная тактика используется регулярно: иностранные группы выдвигают вперед мобилизованных бойцов ВСУ, а затем сами подключаются к атаке, рассчитывая застать российские подразделения врасплох. Он отметил, что противник активно применяет ночные высадки и тепловизоры, однако скрыться от наблюдения становится все труднее. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит

При боях в Сосновке наемники ВСУ использовали мобилизованных как живой щит

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, использовали мобилизованных украинских военнослужащих как живой щит при боях за населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии российоской группировки войск "Восток" с позывным "Окр".
"Были наемники польские. Ребята "валили" (уничтожали - ред.) и негров тоже. Они (наемники - ред.) работают сами по себе, иногда они используют ВСУшников как приманку: посадят в лесополосе двух человек, мы этот "опорник" берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором", - рассказал "Окр", говоря о боях за населенный пункт Сосновка.
По словам разведчика, подобная тактика используется регулярно: иностранные группы выдвигают вперед мобилизованных бойцов ВСУ, а затем сами подключаются к атаке, рассчитывая застать российские подразделения врасплох. Он отметил, что противник активно применяет ночные высадки и тепловизоры, однако скрыться от наблюдения становится все труднее.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
