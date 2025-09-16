Иностранные наемники использовали мобилизованных ВСУ как живой щит
При боях в Сосновке наемники ВСУ использовали мобилизованных как живой щит
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, использовали мобилизованных украинских военнослужащих как живой щит при боях за населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области, об этом рассказал РИА Новости разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии российоской группировки войск "Восток" с позывным "Окр".
"Были наемники польские. Ребята "валили" (уничтожали - ред.) и негров тоже. Они (наемники - ред.) работают сами по себе, иногда они используют ВСУшников как приманку: посадят в лесополосе двух человек, мы этот "опорник" берем, а ночью они могут приехать, высадиться и идти пешком вдоль лесополосы с тепловизором", - рассказал "Окр", говоря о боях за населенный пункт Сосновка.
По словам разведчика, подобная тактика используется регулярно: иностранные группы выдвигают вперед мобилизованных бойцов ВСУ, а затем сами подключаются к атаке, рассчитывая застать российские подразделения врасплох. Он отметил, что противник активно применяет ночные высадки и тепловизоры, однако скрыться от наблюдения становится все труднее.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
