Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 16.09.2025
Путин проведет совещание с членами правительства
16.09.2025
2025-09-16T15:04:00+03:00
2025-09-16T15:04:00+03:00
2025-09-16T15:06:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, темой обсуждения станет комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщает пресс-служба Кремля."Семнадцатого сентября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ. Основная тема обсуждения - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Кроме того, на заседании будут рассмотрены текущие вопросы.
