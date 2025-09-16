Рейтинг@Mail.ru
Масштабное обновление электросетей стартует на Смоленщине в 2027 году
Смоленская область
Смоленская область
 
21:56 16.09.2025
Масштабное обновление электросетей стартует на Смоленщине в 2027 году
Реализация масштабной федеральной программы обновления электросетей в Смоленской области стартует в 2027 году, сообщил губернатор Василий Анохин.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Реализация масштабной федеральной программы обновления электросетей в Смоленской области стартует в 2027 году, сообщил губернатор Василий Анохин. Это и другие вопросы электросетевого хозяйства глава региона обсудил с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым. "Один из основных вопросов — технологическое присоединение строящихся или обновляемых объектов. О выполнении работ договорились на встрече в Москве в начале года. За это время договоры технологического присоединения к электрическим сетям заключены с ОЭЗ "Стабна", АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", логистическому центру Wildberries, ООО НПП "ГРАНЬ". Ведутся работы по подключению еще ряда крупных объектов. В их числе стадион "Спартак", областная клиническая психиатрическая больница", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Еще одна тема совещания — повышение надежности электроснабжения в Смоленской области, особенно в зимний период. Анохин познакомился с новым директором смоленского филиала ПАО "Россети Центр" Романом Дудиным. Сейчас энергетики завершают комплекс профилактических мероприятий: работы по расчистке просек под линиями электропередачи, капитальный ремонт энергообъектов, формирование аварийного запаса. "Обсудили подготовку к реализации масштабной федеральной программы обновления электросетей в регионе, которая стартует в 2027 году. В планах модернизация ключевых энергообъектов, закупка нового оборудования и спецтехники. Уверен, наше сотрудничество будет только укрепляться и выйдет на новый уровень", - подчеркнул губернатор.
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Реализация масштабной федеральной программы обновления электросетей в Смоленской области стартует в 2027 году, сообщил губернатор Василий Анохин.
Это и другие вопросы электросетевого хозяйства глава региона обсудил с генеральным директором ПАО "Россети Центр" Борисом Эбзеевым.
"Один из основных вопросов — технологическое присоединение строящихся или обновляемых объектов. О выполнении работ договорились на встрече в Москве в начале года. За это время договоры технологического присоединения к электрическим сетям заключены с ОЭЗ "Стабна", АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", логистическому центру Wildberries, ООО НПП "ГРАНЬ". Ведутся работы по подключению еще ряда крупных объектов. В их числе стадион "Спартак", областная клиническая психиатрическая больница", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Еще одна тема совещания — повышение надежности электроснабжения в Смоленской области, особенно в зимний период. Анохин познакомился с новым директором смоленского филиала ПАО "Россети Центр" Романом Дудиным. Сейчас энергетики завершают комплекс профилактических мероприятий: работы по расчистке просек под линиями электропередачи, капитальный ремонт энергообъектов, формирование аварийного запаса.
"Обсудили подготовку к реализации масштабной федеральной программы обновления электросетей в регионе, которая стартует в 2027 году. В планах модернизация ключевых энергообъектов, закупка нового оборудования и спецтехники. Уверен, наше сотрудничество будет только укрепляться и выйдет на новый уровень", - подчеркнул губернатор.
