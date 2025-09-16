https://ria.ru/20250916/sistema-2042276551.html

МТС и фонд "Система" запустили новый сезон конкурса стипендий для студентов

МТС и фонд "Система" запустили новый сезон конкурса стипендий для студентов - РИА Новости, 16.09.2025

МТС и фонд "Система" запустили новый сезон конкурса стипендий для студентов

ПАО "МТС", цифровая экосистема, и благотворительный фонд "Система" объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ПАО "МТС", цифровая экосистема, и благотворительный фонд "Система" объявляют о старте нового сезона стипендиального конкурса для студентов вузов и организаций среднего профильного образования всех форм обучения, сообщает пресс-служба оператора. Победители конкурса получат финансовую поддержку в течение пяти месяцев, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт – пройти стажировку в компаниях-партнерах проекта в различных отраслях экономики. Стипендиальный конкурс "Система" направлен на поддержку мотивированной молодежи в исследовательской, научной и инновационной деятельности в приоритетных областях научно-технологического развития. К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов и разработок по созданию новых и усовершенствованию уже действующих технологических решений в различных отраслях экономики и производства. В общей сложности в рамках стипендиального конкурса представлены 15 номинаций, каждая из которых посвящена отдельной отрасли экономики и курируется одним из российских работодателей в данной сфере. Номинация "Технологии для комфортной жизни" в партнерстве с МТС, призвана поддержать идеи и разработки, направленные на создание и улучшение современных сервисов – в сферах искусственного интеллекта, нейросетей, обработки данных для повседневной жизни или работы бизнеса, программных продуктов, цифровых систем мониторинга и умных помощников. Подать заявку на участие в конкурсе "Система" можно до 10 ноября 2025 года на платформе "Лифт в будущее". Размер стипендиальной поддержки для студентов вузов составит 25 тысяч рублей ежемесячно, а для студентов СПО – 10 тысяч рублей в месяц. "МТС реализует целый комплекс профориентационных мероприятий, которые помогают школьникам, студентам и молодым специалистам развивать таланты, осваивать востребованные навыки, получать профессиональные компетенции в самых актуальных для современных работодателей областей – ИТ, менеджмента, цифровых продуктов. Стипендиальная программа – важный элемент сопровождения молодежи на пути профессионального самоопределения", – отметил президент группы компаний "Экосистема МТС" Ровшан Алиев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что задуманная как система поддержки молодых людей из регионов России, эта программа помогает подготовить инициативных и ярких специалистов, формирует понимание компетенций, важных для решения актуальных бизнес- и социальных задач. Для цифровой экосистемы МТС участие в программе – это возможность погрузить подрастающее поколение в реальные задачи бизнеса, получить свежие идеи и мнения. "А еще – оценить уровень подготовки современной молодежи и понять, какие специалисты придут к нам работать уже через несколько лет", – указал Алиев. В прошлом сезоне стипендиального конкурса "Система" приняли участие 18 472 студента из 77 регионов России. На поддерживаемую оператором номинацию "Технологии для комфортной жизни" подали заявки более трети участников конкурса. В десятке лидеров по откликам не только Москва и Санкт-Петербург, но и Татарстан, Карелия, Краснодарский и Приморский края, Новосибирская и Свердловская области. Поддержка стипендиальной программы "Система" – часть комплексной инициативы МТС по повышению качества ИТ и технологического образования в России и развитию кадрового потенциала технологических индустрий. Экосистема регулярно сотрудничает с российскими вузами, проводит собственные образовательные мероприятия: лекции, конференции, форумы, круглые столы, кейс-чемпионаты, хакатоны, реализует научные исследования, а также развивает федеральное ИТ-сообщество True Tech Community – объединение ИТ-профессионалов для выбора образовательной траектории, профессионального нетворкинга и трудоустройства.

