Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"
Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу и заняли опорный пункт условного противника в ходе ССУ "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Калининградской области в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" штурмовики армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению диверсионно-разведывательной группы и освобождению населённого пункта от условного противника", - говорится в сообщении. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"
