16.09.2025
16:32 16.09.2025
Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"
Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"
Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу и заняли опорный пункт условного противника в ходе ССУ... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу и заняли опорный пункт условного противника в ходе ССУ "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны РФ. "В Калининградской области в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" штурмовики армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению диверсионно-разведывательной группы и освобождению населённого пункта от условного противника", - говорится в сообщении. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
одкб, шос, россия, калининградская область, белоруссия, безопасность
ОДКБ, ШОС, Россия, Калининградская область, Белоруссия, Безопасность
Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад"

Штурмовики ЛенВО уничтожили ДРГ условного противника на учениях "Запад-2025"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа уничтожили диверсионно-разведывательную группу и заняли опорный пункт условного противника в ходе ССУ "Запад-2025", сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В Калининградской области в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" штурмовики армейского корпуса Ленинградского военного округа отработали действия по уничтожению диверсионно-разведывательной группы и освобождению населённого пункта от условного противника", - говорится в сообщении.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Минометчики Московского военного округа перед нанесением ударов по выявленным целям и уничтожением огневых позиций условного противника на полигоне Борисовский в соответствии с планом проведения стратегических учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Учения "Запад-2025"
15 сентября, 13:38
 
ОДКБ ШОС Россия Калининградская область Белоруссия Безопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
