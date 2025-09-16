https://ria.ru/20250916/shoygu-2042356903.html

Шойгу рассказал, в чем Москва готова взаимодействовать с Багдадом

Шойгу рассказал, в чем Москва готова взаимодействовать с Багдадом - РИА Новости, 16.09.2025

Шойгу рассказал, в чем Москва готова взаимодействовать с Багдадом

Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 16.09.2025

БАГДАД, 16 сен – РИА Новости. Москва готова взаимодействовать с Багдадом по всем направлениям военно-технического сотрудничества, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Сабитом Аббаси. "Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники", - сказал Шойгу. "Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО", - заявил он. "В отличие от других крупных игроков, Россия предлагает иностранным партнерам оборонные решения более широкого спектра в части ПВО и ракетных технологий, в том числе для авиационной и военно-морской техники, что позволяет усилить оборонный потенциал и позиции в регионе", - сообщил секретарь СБ РФ.

