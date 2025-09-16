Рейтинг@Mail.ru
Контакты России и Ирака становятся все интенсивнее, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.09.2025
07:48 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/shojgu-2042149627.html
Контакты России и Ирака становятся все интенсивнее, заявил Шойгу
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Контакты между Россией и Ираком становятся всё интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак. "Контакты становятся всё интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе краткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности. "Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Вся программа, которую мы предполагали, надеюсь, будет выполнена. Нам есть что обсудить. Надеюсь, сегодня будет хороший конструктивный разговор", - сообщил секретарь СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия выступает за взаимодействие с Ближним Востоком, заявили в МИД
31 июля, 07:22
 
