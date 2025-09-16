https://ria.ru/20250916/shojgu-2042142696.html
Шойгу прибыл в Багдад
Шойгу прибыл в Багдад - РИА Новости, 16.09.2025
Шойгу прибыл в Багдад
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством... РИА Новости, 16.09.2025
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - сообщили в Совбезе РФ. Также, как уточнили в пресс-службе, на переговорах в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия будет обсуждаться региональная проблематика.
