Шойгу прибыл в Багдад - РИА Новости, 16.09.2025
06:06 16.09.2025
Шойгу прибыл в Багдад
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
россия
багдад (город)
ирак
сергей шойгу
БАГДАД, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Багдад с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Ирака, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности", - сообщили в Совбезе РФ. Также, как уточнили в пресс-службе, на переговорах в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия будет обсуждаться региональная проблематика.
в мире, россия, багдад (город), ирак, сергей шойгу
В мире, Россия, Багдад (город), Ирак, Сергей Шойгу
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане
6 июня 2024, 10:08
 
