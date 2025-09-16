https://ria.ru/20250916/shkoly-2042155868.html

Сергей Кравцов: российские школы перешли на единые программы обучения

Сергей Кравцов: российские школы перешли на единые программы обучения - РИА Новости, 16.09.2025

Сергей Кравцов: российские школы перешли на единые программы обучения

Документ, формирующий единое образовательное пространство страны, принят в России с этого учебного года. Закреплены нормы на выполнение домашнего задания с... РИА Новости, 16.09.2025

Документ, формирующий единое образовательное пространство страны, принят в России с этого учебного года. Закреплены нормы на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на детей. О том, какие еще нововведения ждут систему школьного образования, и как это отразится на заработной плате учителей, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Беседовала Ольга Овчинникова.ВЭФ-2025 проходил 3-6 сентября во Владивостоке. РИА Новости выступало информационным партнером форума.– Сергей Сергеевич, добрый день. Спасибо, что уделили время в вашем плотном графике.– Добрый день.– Первый вопрос касается важного документа, который был принят не так давно. Он обеспечивает формирование единого образовательного пространства. Расскажите, сколько теперь закреплено в России единых учебных планов, и перешли ли на них уже школы?– Все школы нашей страны с нового учебного года применяют все нормы, утвержденные приказом 704. Сегодня единые федеральные программы с учетом пятидневной или шестидневной учебной недели и преподавания родных языков включают пять вариантов федеральных учебных планов на уровне начального общего образования, шесть вариантов – на уровне основного общего образования и 19 вариантов – на уровне среднего общего образования.Мы выстроили систему содержания образования, качества обучения вне зависимости от того, где обучается и проживает тот или иной ученик, везде нужно давать высокое качество образования. И когда у нас школы фактически работали по своим программам – порядка 40 тысяч программ, было 100 учебников по математике, 54 учебника по истории – сложно было говорить о едином образовательном пространстве, о качестве образования. Где-то оно было хорошего уровня, где-то соответствующие вопросы возникали. Очевидно, что программы при таком многообразии не были связаны и синхронизированы полностью с единым государственным экзаменом (ЕГЭ), основным государственным экзаменом (ОГЭ). Сегодня в приказе четко закреплено, чему и как учить, какому содержанию с первого по 11 класс.Кроме того, закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые как примеры школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия. Таким образом, выстроена именно единая система подготовки школьников. Причем приоритет в системе отдается не только тем предметам, которые выходят на единый государственный экзамен, но и "Музыке", "Изобразительному искусству", "Труду", ОБЗР ("Основы безопасности и защиты Родины" – ред.). То есть нужно формировать широкий кругозор школьников, чтобы те базовые знания, которые школьник получает, дальше помогли ему в жизни определиться с профессией и уверенно чувствовать себя, когда он уже придет на работу.– Что касается домашних работ: закрепленные в приказе нормы по их выполнению позволяют заявить, что отмены домашнего задания не будет? Сколько максимум можно тратить время на выполнение домашней работы?– Давайте сначала напомним эти нормы. Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в первом классе – не более одного часа, во втором-третьем классах – не более 1,5 часа, в четвертом-пятом классах – не более двух часов, в шестых-восьмых классах – не более 2,5 часа, в девятом-одиннадцатом классах – не более 3,5 часа. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа.Домашнее задание – это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, это важный элемент обучения. Другое дело, что когда не было нашего приказа, одна школа могла давать домашнее задание, другая школа могла его не давать, а если и давать, то она могла так, что школьник ночью должен был выполнять домашнее задание. То есть не было никакого нормирования. Отсюда возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой, перегрузкой школьника. Когда нормировано время, даны рекомендации, которые согласованы с Роспотребнадзором и учитывают возраст каждого ребенка, то, конечно, формируется система, которая четко нормирует время на домашние задания. И, соответственно, после домашних заданий уже школьник может и допобразованием заняться, и различными активностями. Поэтому это такой важный шаг, о котором долгое время говорили и учителя, и педагоги, и родители.– Ранее был опубликован список из 17 обязательных школьных предметов. Планирует ли Минпросвещения России расширять этот список? Возможно, находятся какие-то новые предметы в проработке?– Расширять (перечень – ред.) пока мы не планируем. Мы закрепили те фундаментальные предметы, которые необходимы для изучения каждому школьнику, для формирования широкого кругозора. Это базовые предметы: и "Математика", и "Русский", и "Литература". Также предметы, которые не выходят на единый государственный экзамен, это, например, "Труд". Мы в позапрошлом году приняли решение и вернули "Труд" в школы, "Основы безопасности и защиты Родины" с элементами начальной военной подготовки. Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России". Ранее школы могли, фактически, сами определять те или иные предметы, вводить новые предметы, по которым не было стандартов, не были подготовлены учителя. А единая система нам позволяет выстраивать и кадровую политику, подготовку учителей, формирование в том числе учебных материалов, учебников, чтобы здесь мы работали планово.– Что касается питания школьников, планируется ли составить какой-то список, что можно, а что нельзя продавать в школьных буфетах?– Как такового списка здесь нет. Здесь компетенция Роспотребнадзора. Проверяются то питание, те продукты, которые поставляются в школы. Есть рекомендованное Роспотребнадзором меню разнообразное, причем оно учитывает особенности регионов, также учитывает особенности того или иного школьника. Например, у кого-то аллергия, кому-то нельзя те или иные продукты, это тоже все учитывается, важно качество питания. Качество, которое, как я рассказал, проверяется Роспотребнадзором, и есть соответствующие рекомендации.– Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на августовском педсовете, где вы также присутствовали, объявил о том, что в столице зарплата педагогов вырастет в среднем на 22-24%. Расскажите, какая динамика будет наблюдаться по России?– Вы знаете, у нас действительно, я об этом говорил на августовском совещании, Москва динамично развивается по многим параметрам. Активно сегодня развиваются колледжи, (онлайн-портал – ред.) "Московская электронная школа", много других интересных практик, которые мы уже используем на федеральном уровне. Что касается зарплат педагогов, то здесь мы вместе с министерством труда смотрим за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей был не ниже средней зарплаты по регионам. И, соответственно, в зависимости от того, как растет средняя зарплата по региону, растет зарплата учителя. Сегодня в рамках проекта по новой системе оплаты труда выбраны три региона, мы с этого учебного года отрабатываем единые критерии начисления заработной платы, учитывающие базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты.– Благодаря этим мерам зарплаты вырастут, как я понимаю?– Благодаря этим мерам зарплата должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы.– Это очень приятная новость. Спасибо большое, что уделили нам время.

