После нападения с ножом в нижегородской школе будут судить экс-директора
После нападения с ножом в нижегородской школе будут судить экс-директора
2025-09-16T13:21:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен — РИА Новости. Бывший директор школы в Нижнем Новгороде предстанет перед судом по обвинению в превышении полномочий за указание убрать металлоискатели на входе, после чего ученик напал с ножом на одноклассников, сообщила прокуратура региона. "По версии следствия, обвиняемая, являясь директором школы, не разработала и не приняла в установленном законом порядке положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, а также дала указания подчиненным ей сотрудникам убрать со входа в образовательное учреждение стационарные металлоискатели. В результате учащийся смог пронести в школу нож и нанести 11 марта двум одноклассникам колото-резаные ранения. Его противоправные действия были пресечены, пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). "Прокуратура Сормовского района утвердила обвинительное заключение… Уголовное дело направлено в суд", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что 14-летний подросток, напавший с ножом на одноклассников, предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
россия
нижний новгород
