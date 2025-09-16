https://ria.ru/20250916/shimanovskiy-2042218786.html

Глава горсовета Ялты прокомментировал объявление его в розыск на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава городского округа Ялта – председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский заявил в комментарии РИА Новости, что с иронией отнесся к объявлению его в розыск на Украине. МВД Украины объявило Шимановского в розыск, отнеся к категории лиц, которые якобы скрываются от органов досудебного расследования, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. "Подобные решения украинского МВД воспринимаю с иронией. Я не от кого не скрываюсь, нахожусь на своем рабочем месте и работаю на благо любимого города и жителей. Я принял однозначное, выверенное и правильное решение в 2014 году стать гражданином Российской Федерации, а что там думают на этот счет в МВД Украины, мне абсолютно все равно... Родился в Крыму и живу здесь всю свою жизнь. Мне скрываться не от кого. Мой девиз: где родился, там и пригодился", - сказал Шимановский. Шимановский занимает пост главы городского округа – председателя Ялтинского горсовета с сентября 2019 года. Родился 30 октября 1977 году в Ялте. В разные годы занимал посты секретаря Массандровского поселкового совета и заместителя главы администрации Ялты. Ранее СБУ и МВД Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.

