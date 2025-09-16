Рейтинг@Mail.ru
13:56 16.09.2025 (обновлено: 14:21 16.09.2025)
Глава горсовета Ялты прокомментировал объявление его в розыск на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава городского округа Ялта – председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский заявил в комментарии РИА Новости, что с иронией отнесся к объявлению его в розыск на Украине. МВД Украины объявило Шимановского в розыск, отнеся к категории лиц, которые якобы скрываются от органов досудебного расследования, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. "Подобные решения украинского МВД воспринимаю с иронией. Я не от кого не скрываюсь, нахожусь на своем рабочем месте и работаю на благо любимого города и жителей. Я принял однозначное, выверенное и правильное решение в 2014 году стать гражданином Российской Федерации, а что там думают на этот счет в МВД Украины, мне абсолютно все равно... Родился в Крыму и живу здесь всю свою жизнь. Мне скрываться не от кого. Мой девиз: где родился, там и пригодился", - сказал Шимановский. Шимановский занимает пост главы городского округа – председателя Ялтинского горсовета с сентября 2019 года. Родился 30 октября 1977 году в Ялте. В разные годы занимал посты секретаря Массандровского поселкового совета и заместителя главы администрации Ялты. Ранее СБУ и МВД Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
© Фото : Портал Правительства Республики КрымКонстантин Шимановский
© Фото : Портал Правительства Республики Крым
Константин Шимановский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Глава городского округа Ялта – председатель Ялтинского горсовета Константин Шимановский заявил в комментарии РИА Новости, что с иронией отнесся к объявлению его в розыск на Украине.
МВД Украины объявило Шимановского в розыск, отнеся к категории лиц, которые якобы скрываются от органов досудебного расследования, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
"Подобные решения украинского МВД воспринимаю с иронией. Я не от кого не скрываюсь, нахожусь на своем рабочем месте и работаю на благо любимого города и жителей. Я принял однозначное, выверенное и правильное решение в 2014 году стать гражданином Российской Федерации, а что там думают на этот счет в МВД Украины, мне абсолютно все равно... Родился в Крыму и живу здесь всю свою жизнь. Мне скрываться не от кого. Мой девиз: где родился, там и пригодился", - сказал Шимановский.
Шимановский занимает пост главы городского округа – председателя Ялтинского горсовета с сентября 2019 года. Родился 30 октября 1977 году в Ялте. В разные годы занимал посты секретаря Массандровского поселкового совета и заместителя главы администрации Ялты.
Ранее СБУ и МВД Украины неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
Федор Христенко - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
13 августа, 18:58
 
