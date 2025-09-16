Рейтинг@Mail.ru
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
13:42 16.09.2025
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
ракитянский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
политика
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Ракитянского района будет первый заместитель Сергей Шашаев. Утром во вторник губернатор написал, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова, который занимал эту должность с 2019 года. "Исполнять обязанности главы Ракитянского района будет Сергей Владимирович Шашаев - первый заместитель главы района", - написал Гладков в мессенджере Max. Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.
ракитянский район
белгородская область
украина
ракитянский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков, политика
Ракитянский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков назначил Шашаева и. о. главы Ракитянского района Белгородской области

© Фото : Сергей Шашаев/ВКонтактеСергей Шашаев
Сергей Шашаев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Сергей Шашаев/ВКонтакте
Сергей Шашаев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Ракитянского района будет первый заместитель Сергей Шашаев.
Утром во вторник губернатор написал, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова, который занимал эту должность с 2019 года.
"Исполнять обязанности главы Ракитянского района будет Сергей Владимирович Шашаев - первый заместитель главы района", - написал Гладков в мессенджере Max.
Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Гладков призвал жителей Белгородской области купить смартфоны
14 августа, 14:23
 
Ракитянский районБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПолитика
 
 
