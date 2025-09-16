https://ria.ru/20250916/shashaev-2042216036.html
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области - РИА Новости, 16.09.2025
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Ракитянского района будет первый заместитель Сергей... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:42:00+03:00
2025-09-16T13:42:00+03:00
2025-09-16T13:42:00+03:00
ракитянский район
белгородская область
украина
вячеслав гладков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042215077_0:179:1213:861_1920x0_80_0_0_27be7dfc74fc7b8976c5530ba1183dd1.jpg
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Ракитянского района будет первый заместитель Сергей Шашаев. Утром во вторник губернатор написал, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова, который занимал эту должность с 2019 года. "Исполнять обязанности главы Ракитянского района будет Сергей Владимирович Шашаев - первый заместитель главы района", - написал Гладков в мессенджере Max. Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.
https://ria.ru/20250814/smartfon-2035256146.html
ракитянский район
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042215077_0:169:1213:1079_1920x0_80_0_0_38d09cd89c32a2be2df35f79f8938f7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракитянский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков, политика
Ракитянский район, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области
Гладков назначил Шашаева и. о. главы Ракитянского района Белгородской области