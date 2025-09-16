https://ria.ru/20250916/shashaev-2042216036.html

Гладков назначил и. о. главы Ракитянского района Белгородской области

ракитянский район

белгородская область

украина

вячеслав гладков

политика

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности главы администрации Ракитянского района будет первый заместитель Сергей Шашаев. Утром во вторник губернатор написал, что освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова, который занимал эту должность с 2019 года. "Исполнять обязанности главы Ракитянского района будет Сергей Владимирович Шашаев - первый заместитель главы района", - написал Гладков в мессенджере Max. Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе - с Краснояружским районом Белгородской области.

