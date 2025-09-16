Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны вряд ли введут санкции против Израиля, считает эксперт - РИА Новости, 16.09.2025
14:34 16.09.2025
Арабские страны вряд ли введут санкции против Израиля, считает эксперт
АНТАКЬЯ (Турция), 16 сен - РИА Новости. Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран. Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе. "Нет, думаю, что никакого особого влияния саммита на палестинскую проблему и переговоры по прекращению огня в Газе не будет, так как, хотя арабские и исламские страны и сходятся во мнении о необходимости осуждать атаки Израиля, позиции относительно реальных и конкретных действий против Тель-Авива различаются. Ряд стран не торопятся предпринимать шаги против Израиля, стараясь поддерживать хорошие отношения с крупными державами", - заявил Туран. "Санкций против Израиля можно было ожидать еще до проведения подобной крупной встречи в Дохе, однако этого не случилось", - отметил эксперт. По его словам, никаких военных побед арабских стран над Израилем за последние годы не было, а многие из них согласились на предложенные США "Авраамские соглашения" по нормализации отношений с Израилем, несмотря на многочисленные нарушения международного права Тель-Авивом. По его словам, Анкара находится в авангарде стран, осуждающих действия Израиля, но в то же время ввиду стремления поддерживать отношения с США не может себе позволить предпринять ряд по-настоящему серьезных мер против Тель-Авива. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувший вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
АНТАКЬЯ (Турция), 16 сен - РИА Новости. Арабские страны вряд ли введут санкции в отношении Израиля ввиду разногласий в их позициях и стремлении ряда стран поддерживать хорошие отношения с США, заявил РИА Новости турецкий политолог и экс-глава Международной ассоциации политологов Ильтер Туран.
Лидеры стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали к введению санкций против Израиля и прекращению поставок ему оружия, говорится в декларации по итогам саммита лидеров арабских и исламских стран, состоявшегося в понедельник в катарской столице Дохе.
"Нет, думаю, что никакого особого влияния саммита на палестинскую проблему и переговоры по прекращению огня в Газе не будет, так как, хотя арабские и исламские страны и сходятся во мнении о необходимости осуждать атаки Израиля, позиции относительно реальных и конкретных действий против Тель-Авива различаются. Ряд стран не торопятся предпринимать шаги против Израиля, стараясь поддерживать хорошие отношения с крупными державами", - заявил Туран.
"Санкций против Израиля можно было ожидать еще до проведения подобной крупной встречи в Дохе, однако этого не случилось", - отметил эксперт. По его словам, никаких военных побед арабских стран над Израилем за последние годы не было, а многие из них согласились на предложенные США "Авраамские соглашения" по нормализации отношений с Израилем, несмотря на многочисленные нарушения международного права Тель-Авивом.
По его словам, Анкара находится в авангарде стран, осуждающих действия Израиля, но в то же время ввиду стремления поддерживать отношения с США не может себе позволить предпринять ряд по-настоящему серьезных мер против Тель-Авива.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в минувший вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице, но Катар опроверг это. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю и сотрудника сил внутренней безопасности Катара.
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху уточнял, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов, и назвав их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
