Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России - РИА Новости, 16.09.2025

Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение действительно масштабных санкций против России или откажется от своей посреднической роли в... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T07:41:00+03:00

2025-09-16T07:41:00+03:00

2025-09-16T08:02:00+03:00

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на введение действительно масштабных санкций против России или откажется от своей посреднической роли в урегулировании украинского кризиса, причиной этому является геостратегическая линия Вашингтона в Арктическом регионе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против Москвы в случае, если страны НАТО присоединятся к инициативе Вашингтона и откажутся от импорта российской нефти. По словам аналитика, заявления Трампа о возможном ужесточении ограничительных мер в адрес Москвы следует рассматривать скорее как инструмент политического давления на союзников по НАТО, чем как реальное намерение. "Не следует ожидать, что Трамп введет серьезные санкции против России или откажется от своей роли посредника в украинском вопросе", - сказал аналитик. "Вашингтон на протяжении последних лет выстраивает собственную геостратегическую линию, в основе которой - попытка использовать Россию как фактор баланса в Арктическом регионе и в более широком евразийском контексте. Для администрации Трампа критически важно не потерять возможность взаимодействия с Москвой там, где интересы США объективно пересекаются с российскими", - добавил эксперт. По мнению Озера, украинский вопрос постепенно утрачивает статус ключевого рычага давления на Россию, и именно на этом фоне американский лидер стремится показать Европе свою решимость, но при этом не выходить за пределы "красных линий", которые могли бы полностью разрушить диалог с Кремлем. "Фактически мы наблюдаем тактику Трампа как бизнесмена: он демонстрирует готовность на жесткие шаги, но в итоге предпочитает ограничиться символическими выплатами в адрес европейских партнеров, избегая радикальных решений, способных перечеркнуть его долгосрочные геополитические замыслы", - пояснил аналитик. Таким образом, эксперт считает, что "угрозы жестких санкций против России являются частью переговорной стратегии Трампа", рассчитанной на демонстрацию лидерства внутри НАТО и укрепление собственных позиций в преддверии новых этапов международных переговоров, но не "сигналом к реальному обострению американо-российских отношений".

