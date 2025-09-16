https://ria.ru/20250916/samolet-2042264264.html
Потерпевший крушение в июле под Тындой самолет был разрушен из-за пожара
Потерпевший крушение в июле под Тындой самолет был разрушен из-за пожара - РИА Новости, 16.09.2025
Потерпевший крушение в июле под Тындой самолет был разрушен из-за пожара
Самолет Ан-24, потерпевший крушение в июле 2025 года под Тындой, был разрушен и уничтожен из-за наземного пожара после авиационного происшествия, следует из... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самолет Ан-24, потерпевший крушение в июле 2025 года под Тындой, был разрушен и уничтожен из-за наземного пожара после авиационного происшествия, следует из предварительного отчета межгосударственнного авиационного комитета. "В результате авиационного происшествия экипаж и пассажиры погибли, воздушное судно разрушено и уничтожено в возникшем после авиационного происшествия наземном пожаре", - говорится в документе. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. На борту было 48 человек, никто не выжил. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
